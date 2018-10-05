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Лунев и Паредес – в команде недели Лиги Европы

5 октября 2018, 13:09
25

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев и полузащитник Леандро Паредес попали в команду недели Лиги Европы.

Во втором туре группового раунда петербуржцы на своем поле обыграли «Славию» (1:0).

Вратарь: Лунев («Зенит»).

Защитники: Тавернье («Рейнджерс»), Папастатопулос («Арсенал»), Конате («РБ Лейпциг»), Да Коста («Айнтрахт»).

Полузащитники: Томасов («Астана»), Паредес («Зенит»), Закариассен («Сарпсборг 08»), Костич («Айнтрахт»).

Нападающие: Морелос («Рейнджерс»), Лео (ПАОК).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: УЕФА
Лига Европы Зенит Рейнджерс Арсенал РБ Лейпциг Айнтрахт Астана Сарпсборг 08 ПАОК Папастатопулос Сократис Лунев Андрей Тавернье Джеймс Томасов Марин Да Коста Данни Паредес Леандро Костич Филип Лео Жаба Конате Ибраима
Комментарии (25)
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Serjio82
1538734276
а почему игроков Краснодара нет?))
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Dimka_Foxy
1538734762
Лунёв заслужил как никто.
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Jack24
1538734967
локо и бомжи-самые унылые матчи недели. Лунев еще ладно, но причем тут Паредес. Краснодарские игроки практически всем составом заслужили быть в символической сборной и пару-тройку игроков Спартака.
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Zenmaster
1538736607
Знай наших !!!
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prezent2017
1538740149
Заслужили, молодцы. Кокорина бы еще!
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panmon
1538741804
Лунев 100% лучший (потому как все остальные в Зените худшие) Паредес что тут забыл? 1 передачу сделал?
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Jenea83
1538743655
Лунев, по сути отбивал и вытягивал много. Но не скажу что удары были неберущиеся. Все что должен был тянуть он взял. Спасибо ему за это) Достойно попал в сборную недели. Наверное мало кто получает 12-14 угловых за матч у своей штрафной и столько же ударов в створ.
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Хведя
1538748740
На этой неделе наши слегка покошмарили испанцев, отобрав у них 7 очков из 9 (ЛЧ и ЛЕ). В целом подвел только "Локомотив". "Зенит" по игре тоже был унылым, но результат сделал. "Спартак" - в своем репертуаре, но очко в копилку принес, и то хлеб.
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_Marqella_
1538760617
Мда уж, Лунёв это единственный игрок который играл в Зените в этот осенний вечер...Паредес?? ну не знаю, за что?? может быть за передачу Кокорину ???.....но этого мало для попадание в команду недели....
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zigbert
1538821869
Лунев однозначно.
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