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    Какой вы футболист?

    Лунев и Паредес – в команде недели Лиги Европы

    Голкипер «Зенита» Андрей Лунев и полузащитник Леандро Паредес попали в команду недели Лиги Европы.

    Во втором туре группового раунда петербуржцы на своем поле обыграли «Славию» (1:0).

    Вратарь: Лунев («Зенит»).

    Защитники: Тавернье («Рейнджерс»), Папастатопулос («Арсенал»), Конате («РБ Лейпциг»), Да Коста («Айнтрахт»).

    Полузащитники: Томасов («Астана»), Паредес («Зенит»), Закариассен («Сарпсборг 08»), Костич («Айнтрахт»).

    Нападающие: Морелос («Рейнджерс»), Лео (ПАОК).

    Источник: УЕФА

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    05.10.2018 13:09
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 8 октября 2018, 20:58

      Лунёв Браво!

      0
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 13:31

      Лунев однозначно.

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 октября 2018, 10:39

      Верное решение. Ребята просто красава. Еще бы Коку добавить!

      0
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 5 октября 2018, 21:55

      Окриашвили зато забил самый красивый гол 100%

      1
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      Рейтинг: +5514

      _Marqella_ 5 октября 2018, 20:30

      Мда уж, Лунёв это единственный игрок который играл в Зените в этот осенний вечер...Паредес?? ну не знаю, за что?? может быть за передачу Кокорину ???.....но этого мало для попадание в команду недели....

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +67523

      portero > _Marqella_ 5 октября 2018, 21:14

      за красивые глаза
      взгляд у него прикольный

      4
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      Рейтинг: +1532

      starche 5 октября 2018, 20:14

      Лунёв был действительно хорош.

      0
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      Рейтинг: +701

      Хведя 5 октября 2018, 17:12

      На этой неделе наши слегка покошмарили испанцев, отобрав у них 7 очков из 9 (ЛЧ и ЛЕ). В целом подвел только "Локомотив". "Зенит" по игре тоже был унылым, но результат сделал. "Спартак" - в своем репертуаре, но очко в копилку принес, и то хлеб.

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      Рейтинг: +789

      Jenea83 5 октября 2018, 15:47

      Лунев, по сути отбивал и вытягивал много. Но не скажу что удары были неберущиеся. Все что должен был тянуть он взял. Спасибо ему за это) Достойно попал в сборную недели. Наверное мало кто получает 12-14 угловых за матч у своей штрафной и столько же ударов в створ.

      2
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      Рейтинг: +2509

      panmon 5 октября 2018, 15:16

      Лунев 100% лучший (потому как все остальные в Зените худшие)
      Паредес что тут забыл? 1 передачу сделал?

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > panmon 5 октября 2018, 18:53

      1, но какую!

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      Рейтинг: +2509

      panmon > prezent2017 5 октября 2018, 21:46

      Кроме единственную опасную у Зенита - даже сказать нечего. Уверен в других командах были не хуже игроки

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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 5 октября 2018, 15:11

      Паредес под сомнением. Лунев бесспорно !

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