Лунев и Паредес – в команде недели Лиги Европы

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев и полузащитник Леандро Паредес попали в команду недели Лиги Европы.
Во втором туре группового раунда петербуржцы на своем поле обыграли «Славию» (1:0).
Вратарь: Лунев («Зенит»).
Защитники: Тавернье («Рейнджерс»), Папастатопулос («Арсенал»), Конате («РБ Лейпциг»), Да Коста («Айнтрахт»).
Полузащитники: Томасов («Астана»), Паредес («Зенит»), Закариассен («Сарпсборг 08»), Костич («Айнтрахт»).
Нападающие: Морелос («Рейнджерс»), Лео (ПАОК).
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Источник: УЕФА