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Лео Жаба
Лео Жаба
Завершил карьеру
2 августа 1998 (28), Сан-Паулу
#8 | Нападающий
Бразилия
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Трансферы
Экс-форвард «Ахмата» Жаба: «После операции на колене у меня обнаружили золотистый стафилококк. Я мог умереть»
2020.05.07 09:29
Фото
Бывший нападающий «Ахмата» Лео – игрок недели в Лиге Европы
2018.10.05 18:34
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Лунев и Паредес – в команде недели Лиги Европы
2018.10.05 13:09
25
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Кутроне, Лео Жаба, Морелос и Слимани претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы
2018.10.05 09:05
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Лео: «Мечтаю вернуться в Москву и играть за «Спартак», ЦСКА или «Локомотив»
2018.08.16 16:27
6
Игрок ПАОКа Лео: «У Хачериди всегда были щитки с украинским флагом»
2018.08.15 01:07
3
Лео: «При встрече Неймар поинтересовался, как мы в России играем в таком холоде»
2018.03.30 15:33
7
ЦСКА за 4 миллиона может приобрести нападающего «Ахмата»
2018.02.21 08:43
9
Лондонский «Арсенал» хочет купить игрока «Ахмата» Лео
2018.01.05 19:37
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Форвард «Ахмата» Лео постарается выйти на уровень Неймара
2017.11.19 16:32
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Лео: «Ахмат» был эффективнее ЦСКА, потому и забил гол»
2017.08.27 22:32
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Лео, Митришев, Ахъядов – в атаке «Ахмата» на матч с «Арсеналом»; Джорджевич сыграет на острие у туляков
2017.08.21 18:38
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