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    Лео, Митришев, Ахъядов – в атаке «Ахмата» на матч с «Арсеналом»; Джорджевич сыграет на острие у туляков

    Стали известны стартовые составы команд на матч седьмого тура РФПЛ между грозненским «Ахматом» и тульским «Арсеналом».

    «Ахмат»: Гудиев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, Сампайо, Иванов, Швец, Митришев, Ахъядов, Лео.

    «Арсенал»: Габулов, Комбаров, Беляев, Сунцу, Альварес, Максимов, Горбатенко, Бурчану, Ткачев, Каушич, Джорджевич.

    Матч на «Ахмат Арене» состоится 21 августа и начнется в 20:00 по Москве.

    Ставьте на матч в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы!

    Источник: РПЛ

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    21.08.2017 18:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 21 августа 2017, 19:07

      Терек вин,пора прерывать серию неудач.

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