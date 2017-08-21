Лео, Митришев, Ахъядов – в атаке «Ахмата» на матч с «Арсеналом»; Джорджевич сыграет на острие у туляков

Стали известны стартовые составы команд на матч седьмого тура РФПЛ между грозненским «Ахматом» и тульским «Арсеналом».

«Ахмат»: Гудиев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, Сампайо, Иванов, Швец, Митришев, Ахъядов, Лео.

«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Беляев, Сунцу, Альварес, Максимов, Горбатенко, Бурчану, Ткачев, Каушич, Джорджевич.

Матч на «Ахмат Арене» состоится 21 августа и начнется в 20:00 по Москве.

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