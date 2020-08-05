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Магомед Митришев
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Текст
В 2011-м шейхи обещали, что «ПСЖ» возьмет ЛЧ. Дальше были сплошные разочарования
2
11:55
Мюллер: «Игры против Месси складываются хорошо, а вот Роналду времeн «Реала» был нашей проблемой»
11:42
Тренер «ПСЖ» Гальтье оценил поражение от «Баварии» в ЛЧ
11:34
Матч России и Ирака перенесли из Сочи в Санкт-Петербург по трем причинам
1
11:20
Ришарлисон: «Этот сезон – просто дерьмо. Невозможно понять, почему я не играю»
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Все новости
12:16
Матч Иран – Россия может пройти без зрителей
12:03
«Не представляю, чтобы президент менялся». Экс-игрок «Динамо» Москвичев рассказал о встрече с Путиным
11:49
Писарский: «Мне нравится игра Дзюбы»
11:11
Озбилиз: «У «Спартака» всегда есть шансы на чемпионство»
1
11:00
Месси в 150-й раз вышел в старте на игру ЛЧ. Больше только у 2 футболистов
10:54
Стало известно, будет ли Fan ID на матче Россия – Ирак
3
10:48
Мбаппе ответил, повлияет ли ранний вылет из ЛЧ на его будущее в «ПСЖ»
1
10:41
Писарский: «Учителя, врачи, шахтеры получают несправедливо мало, но я на это повлиять не могу»
10:33
Конте прокомментировал вылет «Тоттенхэма» из Лиги чемпионов
10:25
Названы судьи на матчи 19-го тура РПЛ
6
10:10
«ПСЖ» проиграл 6 матчей в 2023-м. До Нового года команда шла без поражений в сезоне
09:56
Нимели: «Я всегда готов вернуться в «Спартак»
1
09:43
Нагельсман объяснил, почему «Бавария» заслужила победу над «ПСЖ»
09:30
Стало известно, в каком городе сыграют сборные России и Ирака
6
09:15
Месси впервые в карьере не смог выйти в 1/4 финала ЛЧ в 2 сезонах подряд, играя за одну команду
3
08:55
Быстров назвал фаворита в паре «Байер» – «Ференцварош»
1
08:44
«ПСЖ» установил личный антирекорд в ЛЧ
2
08:37
Пиоли высказался о выходе «Милана» в 1/4 финала ЛЧ
08:29
Месси вылетел из Лиги чемпионов в 1/8 финала 3-й сезон подряд
2
08:16
Только одна команда провела больше матчей в ЛЧ, ни разу не выиграв турнир, чем «ПСЖ»
07:58
Мбаппе прокомментировал вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов
5
07:49
0:0 с «Миланом» – первая домашняя нулевая ничья «Тоттенхэма» за 5,5 лет
07:40
Месси не сыграет в финале ЛЧ в восьмом сезоне подряд
2
07:31
Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
07:20
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Магомед Митришев
#95 | Нападающий
Имя
Магомед
Отчество
Абуязидович
Фамилия
Митришев
Состав
Без клуба
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
10 сентября 1992 (30 лет)
Рост
178
Вес
70
Стоимость:
€ 700
тыс
Статистика
Новости
Статьи
5 августа 2020
09:15
Форвард Митришев перешел из «Ахмата» в «Чайку»
2
18 января 2020
08:50
Гендиректор «Ахмата» – о новых контрактах для Глушакова и других игроков: «Сейчас надо говорить не об этом, а исправлять ситуацию в турнирной таблице»
1
17 ноября 2019
14:21
Видео
«Желаю молодоженам согласия, взаимопонимания». Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе Митришева
9
3 сентября 2018
18:58
Игроки «Зенита» и «Спартака» не вошли в сборную шестого тура по версии InStat. ЦСКА представлен четырьмя футболистами
9
25 мая 2018
11:29
«Зенит» интересуется двумя футболистами «Ахмата»
32
26 апреля 2018
06:51
Митришев забыл о победе над «Спартаком» и пообещал дать бой «Уралу»
2
7 апреля 2018
16:32
Митришев забил самый быстрый гол в текущем сезоне РФПЛ
4
10 сентября 2017
20:04
Кадыров подарил Уциеву, Садаеву и Митришеву по автомобилю
50
6 сентября 2017
20:14
Митришев: «Я – не последний чеченец в сборной России»
6
21 августа 2017
18:38
Лео, Митришев, Ахъядов – в атаке «Ахмата» на матч с «Арсеналом»; Джорджевич сыграет на острие у туляков
1
29 июля 2017
21:58
Видео
Гол Митришева принес «Ахмату» победу над «Динамо»
8
14 апреля 2017
09:04
Митришев: «Еврокубки – главная задача «Терека»
20 августа 2016
13:45
Балай и Митришев выйдут в составе «Терека» на матч с «Уфой»
31 марта 2016
10:54
Митришев: «Мне нужно прибавлять во всех компонентах игры»
15 марта 2016
06:12
Митришев: «Было сложно играть - сплошной песок»
30 ноября 2015
06:31
Митришев: «Тереку» по силам попасть в первую четверку»
2
04:12
Митришев: «Никто из топ-клубов ко мне не обращался»
28 ноября 2015
21:41
Бышовец: «У «Терека» есть много футболистов, которые могли бы усилить сборную России»
1
20:46
Кадыров: «Для «Терека» нет авторитетов и непобедимых клубов»
6
26 октября 2015
13:42
Митришев может сменить «Терек» на один из ведущих клубов РФПЛ
5
6 октября 2015
17:07
Городов стал лучшим игроком «Терека» в сентябре
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