Митришев: «Мне нужно прибавлять во всех компонентах игры»

Форвард «Терека» Магомед Митришев выразил желание получить вызов в сборную России.

– После матча с «Динамо», в котором вы забили единственный гол, болельщики назвали вас лучшим игроком матча. Признание болельщиков вдохновляет?

– Конечно. Очень рад, что мы набрали очки, это самое главное. Не считаю себя лучшим, есть игроки, которые сыграли лучше меня. А забитый мною мяч – результат работы всей команды. Тем более я должен был исправиться за нереализованный момент, когда не забил, выйдя один на один.

– На зимних сборах как-то нежданно-негаданно сложился тандем Митришев – Грозав. Вы забивали, отдавали друг другу голевые передачи. Это случалось спонтанно, или действительно понимаете друг друга легко?

– Не сказать, что спонтанно. Грозав отличный футболист, который может как забить, так и отдать голевой пас, и мы стараемся лучше понимать друг друга. Если у него будет выгодная позиция, всегда отдам пас, так же и он.

– Раньше вы мало играли или играли на разных позициях. И вдруг – становитесь основным форвардом команды. Вы общались с тренером и говорили, что лучше использовать вас в нападении, или все случилось само собой?

– Все случилось само собой. Я всю жизнь играл центрального нападающего, но, перейдя в «Терек», меня сначала начали использовать как крайнего полузащитника. Поначалу было тяжело перестроиться, но затем начал вникать.

Придя с аренды из «Анжи», на сборах с «Тереком» сыграл пять матчей, в которых забил пять голов. Потом как раз против «Анжи» в чемпионате была моя первая игра за «Терек» на позиции форварда. Думаю, здесь я могу принести больше пользы, нежели играя крайнего полузащитника.

– Вы регулярно играете за основной состав, забиваете. Высококлассных форвардов в стране не много, может быть, стоит поставить перед собой задачу попадания в сборную?

– Есть понимание того, что мне нужно прибавлять во всех компонентах игры. О сборной пока не думаю, сосредотачиваюсь на играх команды, а дальше – как получится.

Но, конечно, было бы приятно дорасти до уровня сборной и получить вызов.

Форвард сыграл в 14-ти матчах текущего чемпионата России, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.