Митришев забыл о победе над «Спартаком» и пообещал дать бой «Уралу»

Нападающий «Ахмата» Магомед Митришев пообещал дать бой «Уралу» в предстоящем матче 28-го тура РФПЛ.

– Таблица сейчас очень плотная, в любом случае на финише сезона надо быть крайне сконцентрированными. Да, мы обыграли «Спартак», но уже сейчас нужно готовиться к следующему матчу и думать только о предстоящем сопернике. Будем стараться и дальше набирать очки в оставшейся части сезона.

– Впереди у вас встреча с «Уралом, который также недавно обыграл «Спартак»…

– Сейчас сложно играть против любой команды. Считаю, что уровень нашего чемпионата вырос даже по сравнению с прошлым сезоном. Нет легких соперников и проходных встреч. «Урал» и вовсе сейчас на ходу. Нужно дать им бой.