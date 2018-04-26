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    Митришев забыл о победе над «Спартаком» и пообещал дать бой «Уралу»

    Нападающий «Ахмата» Магомед Митришев пообещал дать бой «Уралу» в предстоящем матче 28-го тура РФПЛ.

    – Таблица сейчас очень плотная, в любом случае на финише сезона надо быть крайне сконцентрированными. Да, мы обыграли «Спартак», но уже сейчас нужно готовиться к следующему матчу и думать только о предстоящем сопернике. Будем стараться и дальше набирать очки в оставшейся части сезона.

    – Впереди у вас встреча с «Уралом, который также недавно обыграл «Спартак»…

    – Сейчас сложно играть против любой команды. Считаю, что уровень нашего чемпионата вырос даже по сравнению с прошлым сезоном. Нет легких соперников и проходных встреч. «Урал» и вовсе сейчас на ходу. Нужно дать им бой.

    Источник: Известия

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    26.04.2018 06:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 26 апреля 2018, 10:13

      Нельзя такую короткую память иметь,не будет что вспомнить.

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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 26 апреля 2018, 07:43

      "нужно купить Еськова" надо было ему говорить, а не "дать бой".
      Опять этого козла на матч поставили

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