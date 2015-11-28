Кадыров: «Для «Терека» нет авторитетов и непобедимых клубов»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился эмоциями от матча 17-го тура, в котором грозненский "Терек" разгромил петербургский "Зенит" (4:1).

"Наша команда еще раз доказала, что для нее в футболе нет авторитетов и непобедимых клубов! Глубоко заблуждаются те, кто говорят, что изучили "Терек", его тактику и манеру игры. Наши ребята способны в самый сложный момент мобилизовать все силы, обыграть самую сильную команду. Наблюдать за ходом матча было одно удовольствие.

Митришев открывает счет, Рыбус – увеличивает. "Зенит" забивает ответный гол. И Митришев повторно поражает ворота "Зенита"! Под занавес Рыбус забивает свой второй гол в матче! Молодцы! Мы вами гордимся! Команда обещала, что сегодня выиграет и посвятит победу дню рождения министра по физической культуре и спорту Хасмагомеда Хизриева! Слово с честью сдержали", - написал Кадыров в Instagram.