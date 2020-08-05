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Магомед Митришев
Новости
Магомед Митришев - новости
Завершил карьеру
10 сентября 1992 (34)
#95 | Нападающий
178 см | 70 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Форвард Митришев перешел из «Ахмата» в «Чайку»
2020.08.05 09:15
2
Гендиректор «Ахмата» – о новых контрактах для Глушакова и других игроков: «Сейчас надо говорить не об этом, а исправлять ситуацию в турнирной таблице»
2020.01.18 08:50
1
Видео
«Желаю молодоженам согласия, взаимопонимания». Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе Митришева
2019.11.17 14:21
9
Игроки «Зенита» и «Спартака» не вошли в сборную шестого тура по версии InStat. ЦСКА представлен четырьмя футболистами
2018.09.03 18:58
9
«Зенит» интересуется двумя футболистами «Ахмата»
2018.05.25 11:29
32
Митришев забыл о победе над «Спартаком» и пообещал дать бой «Уралу»
2018.04.26 06:51
2
Митришев забил самый быстрый гол в текущем сезоне РФПЛ
2018.04.07 16:32
4
Кадыров подарил Уциеву, Садаеву и Митришеву по автомобилю
2017.09.10 20:04
50
Митришев: «Я – не последний чеченец в сборной России»
2017.09.06 20:14
6
Лео, Митришев, Ахъядов – в атаке «Ахмата» на матч с «Арсеналом»; Джорджевич сыграет на острие у туляков
2017.08.21 18:38
1
Видео
Гол Митришева принес «Ахмату» победу над «Динамо»
2017.07.29 21:58
8
Митришев: «Еврокубки – главная задача «Терека»
2017.04.14 09:04
Балай и Митришев выйдут в составе «Терека» на матч с «Уфой»
2016.08.20 13:45
Митришев: «Мне нужно прибавлять во всех компонентах игры»
2016.03.31 10:54
Митришев: «Было сложно играть - сплошной песок»
2016.03.15 06:12
Митришев: «Тереку» по силам попасть в первую четверку»
2015.11.30 06:31
2
Митришев: «Никто из топ-клубов ко мне не обращался»
2015.11.30 04:12
Бышовец: «У «Терека» есть много футболистов, которые могли бы усилить сборную России»
2015.11.28 21:41
1
Кадыров: «Для «Терека» нет авторитетов и непобедимых клубов»
2015.11.28 20:46
6
Митришев может сменить «Терек» на один из ведущих клубов РФПЛ
2015.10.26 13:42
5
Городов стал лучшим игроком «Терека» в сентябре
2015.10.06 17:07
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