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  • Гендиректор «Ахмата» – о новых контрактах для Глушакова и других игроков: «Сейчас надо говорить не об этом, а исправлять ситуацию в турнирной таблице»

Гендиректор «Ахмата» – о новых контрактах для Глушакова и других игроков: «Сейчас надо говорить не об этом, а исправлять ситуацию в турнирной таблице»

18 января 2020, 08:50
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал ситуацию с продлением контрактов с игроками команды, в частности Денисом Глушаковым, Олегом Ивановым, Магомедом Митришевым и Абубакаром Кадыровым.

«Будем разговаривать в мае. Мы знаем их пожелания, они – наши. Всe обсудим. Сейчас надо говорить не о контрактах, а исправлять ситуацию, в которой оказались. Я говорю о позиции клуба в турнирной таблице. Каждый должен приложить максимум усилий для того, чтобы исправить эту ситуацию и быть на том месте, которое мы заслуживаем», – сказал Айдамиров.

  • По итогам 19 туров «Ахмат» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.
  • Контракты Глушакова, Иванова, Митришева и Кадырова с клубом истекают 30 июня этого года.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ахмат Глушаков Денис Иванов Олег Митришев Магомед Кадыров Абубакар
Комментарии (1)
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Hektor 84
1579336131
Задачу выполнят и руководство по другому запоет.
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