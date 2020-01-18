Гендиректор «Ахмата» – о новых контрактах для Глушакова и других игроков: «Сейчас надо говорить не об этом, а исправлять ситуацию в турнирной таблице»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал ситуацию с продлением контрактов с игроками команды, в частности Денисом Глушаковым, Олегом Ивановым, Магомедом Митришевым и Абубакаром Кадыровым.

«Будем разговаривать в мае. Мы знаем их пожелания, они – наши. Всe обсудим. Сейчас надо говорить не о контрактах, а исправлять ситуацию, в которой оказались. Я говорю о позиции клуба в турнирной таблице. Каждый должен приложить максимум усилий для того, чтобы исправить эту ситуацию и быть на том месте, которое мы заслуживаем», – сказал Айдамиров.