Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    2 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    3 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?

    Гендиректор «Ахмата» – о новых контрактах для Глушакова и других игроков: «Сейчас надо говорить не об этом, а исправлять ситуацию в турнирной таблице»

    Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал ситуацию с продлением контрактов с игроками команды, в частности Денисом Глушаковым, Олегом Ивановым, Магомедом Митришевым и Абубакаром Кадыровым.

    «Будем разговаривать в мае. Мы знаем их пожелания, они – наши. Всe обсудим. Сейчас надо говорить не о контрактах, а исправлять ситуацию, в которой оказались. Я говорю о позиции клуба в турнирной таблице. Каждый должен приложить максимум усилий для того, чтобы исправить эту ситуацию и быть на том месте, которое мы заслуживаем», – сказал Айдамиров.

    • По итогам 19 туров «Ахмат» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.
    • Контракты Глушакова, Иванова, Митришева и Кадырова с клубом истекают 30 июня этого года.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.01.2020 08:50
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +701

      Hektor 84 13 часов назад

      Задачу выполнят и руководство по другому запоет.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81431
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75160
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru