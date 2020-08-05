Форвард Митришев перешел из «Ахмата» в «Чайку»

Нападающий Магомед Митришев продолжит карьеру в «Чайке». Клуб ФНЛ арендовал футболиста у «Ахмата».
«В сентябре 2017 года главный тренер сборной России Станислав Черчесов включил Митришева в основную заявку команды на товарищеский матч против московского «Динамо». Магомед дебютировал в национальной сборной во втором тайме, выйдя на замену», – напомнила пресс-служба «Чайки».
- Митришев принадлежит «Ахмату» с 2012 года.
- Игрок родился в Грозном.
- В ближайшем туре ФНЛ «Чайка» примет «Аланию».
Источник: официальный сайт «Чайки»