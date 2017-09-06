Митришев: «Я – не последний чеченец в сборной России»

Нападающий «Ахмата» Магомед Митришев прокомментировал дебют за сборную России в матче против «Динамо» (3:0).

«Черчесов просил больше открываться за спину, стараться прессинговать защитников. В сборной большая конкуренция, но я готов к этому. Эмоции приятные. Уверен, я не последний чеченец в сборной. Нужно прибавлять в каждом аспекте игры, быть более стабильным и, конечно же, улучшать статистику», – сказал 24-летний форвард.

В матче против бело-голубых Митришев провел на поле 22 минуты, выйдя на замену Алексею Миранчуку. В текущем клубном сезоне игрок забил один мяч и отдал три результативные передачи в восьми играх всех турниров.

Ранее главный тренер «Ахмата» Олег Кононов поздравил подопечного с дебютом за национальную команду.