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    Митришев: «Я – не последний чеченец в сборной России»

    Нападающий «Ахмата» Магомед Митришев прокомментировал дебют за сборную России в матче против «Динамо» (3:0).

    «Черчесов просил больше открываться за спину, стараться прессинговать защитников. В сборной большая конкуренция, но я готов к этому. Эмоции приятные. Уверен, я не последний чеченец в сборной. Нужно прибавлять в каждом аспекте игры, быть более стабильным и, конечно же, улучшать статистику», – сказал 24-летний форвард.

    В матче против бело-голубых Митришев провел на поле 22 минуты, выйдя на замену Алексею Миранчуку. В текущем клубном сезоне игрок забил один мяч и отдал три результативные передачи в восьми играх всех турниров.

    Ранее главный тренер «Ахмата» Олег Кононов поздравил подопечного с дебютом за национальную команду.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    06.09.2017 20:14
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 7 сентября 2017, 00:11

      надеюсь тебе вызовут еще и еще и ты станешь еще лучще и лучще. ! по кране мере тебе этого желаю!!!!!

      0
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 7 сентября 2017, 00:01

      Первый и последний матч за сборную, а когда попрут с позором Черчесова, то таких в сборной больше не будет.

      2
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      Рейтинг: +26777

      slavutiq70 6 сентября 2017, 22:17

      Парни главное больше работайте,и бейтесь а кто там Чеченец,Дагастанец,Русский,похер болею за всю нашу большую и многонацианальную страну

      3
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      Рейтинг: +91

      AloneStalker 6 сентября 2017, 22:16

      Перспективный игрок очень! Хорошая подмога сборной

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 6 сентября 2017, 20:59

      Митришев молодец, он не просто старается, у него правильный настрой, отсюда и прогресс в игре.

      4
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 6 сентября 2017, 20:38

      Молодец Митришев,жаль что Панченко запорол такой пас.

      5
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