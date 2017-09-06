Кононов: «Победа над ЦСКА была важна, но мы об этом забыли. Нас ждет сложный матч с «Локомотивом»

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов рассказал о подготовке команды к встрече с «Локомотивом» в 9-м туре РФПЛ.

«Мы провели двухразовые тренировки, было два таких напряженных дня. Больше работали над такими качествами, как скорость, сила, выносливость. Не забывали, что нужно отрабатывать командные действия. Хочу поздравить с дебютом в сборной Антона Швеца и Магомеда Митришева (оба – за сборную России в матче против «Динамо» (3:0) – прим. «Бомбардира»). Они приехали с отличным настроением. Команда выиграла, и они приняли участие в этом матче. Самое главное, чтобы у футболистов было хорошее настроение, и в этом плане у нас все в порядке. Несколько наших игроков еще находятся в сборных: Мохаммади, Роши и Бериша. Надеюсь, они будут здоровы.

Конечно же, нас ждет сложный матч. «Локомотив» находится в верхней части таблицы, очень хорошо проводит игры, выглядит очень агрессивно в атаке. Но я бы сказал, что чемпионат России в этом году достаточно непредсказуем и каждая команда может выиграть, невзирая на соперника и его титулы. Нас ждет игра, в которой мы в первую очередь должны смотреть на себя, отталкиваться от своей игры. Безусловно, победа над ЦСКА (1:0 в 8-м туре) была для нас важна, но мы об этом забыли и двигаемся дальше. Для нас сейчас очень важна игра с «Локомотивом», — сказал Кононов.

После 8-ми туров команда из Грозного занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата.

Матч «Ахмат» – «Локомотив» состоится 10-го сентября.