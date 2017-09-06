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    Кононов: «Победа над ЦСКА была важна, но мы об этом забыли. Нас ждет сложный матч с «Локомотивом»

    Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов рассказал о подготовке команды к встрече с «Локомотивом» в 9-м туре РФПЛ.

    «Мы провели двухразовые тренировки, было два таких напряженных дня. Больше работали над такими качествами, как скорость, сила, выносливость. Не забывали, что нужно отрабатывать командные действия. Хочу поздравить с дебютом в сборной Антона Швеца и Магомеда Митришева (оба – за сборную России в матче против «Динамо» (3:0) – прим. «Бомбардира»). Они приехали с отличным настроением. Команда выиграла, и они приняли участие в этом матче. Самое главное, чтобы у футболистов было хорошее настроение, и в этом плане у нас все в порядке. Несколько наших игроков еще находятся в сборных: Мохаммади, Роши и Бериша. Надеюсь, они будут здоровы.

    Конечно же, нас ждет сложный матч. «Локомотив» находится в верхней части таблицы, очень хорошо проводит игры, выглядит очень агрессивно в атаке. Но я бы сказал, что чемпионат России в этом году достаточно непредсказуем и каждая команда может выиграть, невзирая на соперника и его титулы. Нас ждет игра, в которой мы в первую очередь должны смотреть на себя, отталкиваться от своей игры. Безусловно, победа над ЦСКА (1:0 в 8-м туре) была для нас важна, но мы об этом забыли и двигаемся дальше. Для нас сейчас очень важна игра с «Локомотивом», — сказал Кононов.

    После 8-ми туров команда из Грозного занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата.

    Матч «Ахмат» – «Локомотив» состоится 10-го сентября.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    06.09.2017 19:26
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +160

      виктоша 7 сентября 2017, 17:22

      В Локомотив из сборной России с отличным настроением прибыло на 2 человека больше...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 7 сентября 2017, 14:13

      Первая мысль "Когда это мы Краснодару проиграли?". Кононов исключительно с Краснодаром ассоциируется. По крайней мере, пока.

      0
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 7 сентября 2017, 09:23

      Если такие голы как с ЦСКА будут засчитывать, вы и Локо "обыграете".

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 6 сентября 2017, 19:49

      победа была достигнута не заслужена, поэтому и хотят забыть, а то судьи в следующей игре отыграются

      2
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > серега кашин 6 сентября 2017, 20:25

      ферма весь сезон так побеждала а сейчас на своем родном месте

      -1
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      Рейтинг: +6

      Movldi95 > серега кашин 6 сентября 2017, 21:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Молчи спартаковка, если ты не знаешь рфс засчитал этот гол

      -4
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