Митришев: «Никто из топ-клубов ко мне не обращался»

Нападающий «Терека» Магомед Митришев, оформивший дубль в ворота «Зенита» (4:1), рассказал, что не имеет приглашений от топ-клубов.

– В прессе писали, что вами интересовались российские топ-клубы, какие-то предложения поступали?

– Я слышал об этом, но ко мне лично никто не обращался.

– У вас есть цель попасть в сборную России?

– Конечно, как и любой футболист, я мечтаю попасть в сборную, и делаю все, чтобы достичь этого!

-Вы поставили для себя какую-то отметку голов, сколько вы должны забить за чемпионат?

– Забивать в каждом матче! И как можно больше.