Балай и Митришев выйдут в составе «Терека» на матч с «Уфой»

Стало известно, в каких составах начнут встречу четвертого тура РФПЛ «Уфа» и «Терек». Поединок начнется в 14:30 по московскому времени.

Уфа: Шелия, Сухов, Васин, Никитин, Живоглядов, Стоцкий, Безденежных, Обляков, Кротов, Абдулавов, Игбун.

Запасные: Лунев, Аликин, Засеев, Сафрониди, Сысуев, Зубарев, Батютин, Ванек, Де Оливейра, Марсиньо, Фатаи.

Терек: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Иванов, Кузяев, Факундо, Грозав, Митришев, Балай.

Запасные: Годзюр, Гудиев, Плиев, Уилкшир, Брызгалов, Ромеро, Лебеденко, Кадыров, Мирзов, Морейра, Торже, Садаев.