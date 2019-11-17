«Желаю молодоженам согласия, взаимопонимания». Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе Митришева

Форвард «Ахмата» Магомед Митришев отметил свадьбу. Полузащитник команды Денис Глушаков станцевал на мероприятии лезгинку. Видео доступно ниже.
«От души поздравляю Магу Митришева c таким важным днeм! Желаю молодожeнам счастья, радости, любви, согласия, взаимопонимания. Пусть сбудутся все ваши мечты и вся жизнь будет такая же яркая, как эта горячая кавказская свадьба!» – написал Глушаков в инстаграме.
- Сам хавбек сейчас судится с бывшей супругой.
- Глушаков выступает за «Ахмат» с лета.
- «Ахмат» идет в зоне вылета РПЛ.
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Источник: твиттер «СЭ Футбол»