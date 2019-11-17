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  • «Желаю молодоженам согласия, взаимопонимания». Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе Митришева

«Желаю молодоженам согласия, взаимопонимания». Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе Митришева

17 ноября 2019, 14:21
9

Форвард «Ахмата» Магомед Митришев отметил свадьбу. Полузащитник команды Денис Глушаков станцевал на мероприятии лезгинку. Видео доступно ниже.

«От души поздравляю Магу Митришева c таким важным днeм! Желаю молодожeнам счастья, радости, любви, согласия, взаимопонимания. Пусть сбудутся все ваши мечты и вся жизнь будет такая же яркая, как эта горячая кавказская свадьба!» – написал Глушаков в инстаграме.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «СЭ Футбол»
Россия. Премьер-лига Ахмат Глушаков Денис Митришев Магомед
Комментарии (9)
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ivanthebest
1573990600
Забыл добавить: и главное - по баням не ходить ;))
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Etiainen
1573998662
Продался в хлам Глушак. Готов свою веру продать)
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akku
1574005855
Дурдом, я русский, но у нас на Сев. Кавказе на любой свадьбе и лезгинка и барыня отплясываются от души И в чём продажность веры?
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VVM1964
1574006508
Да хоть гопак - фиолетово , что там делает глушаков .
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akku
1574007136
Да пусть народ женится и гуляет, красота.
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zigbert
1574084886
А что ему остается делать.
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