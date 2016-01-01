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    «Проводил время с командой». Глушаков подал в суд на бывшую жену за видео из бани

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков подал в суд на свою бывшую жену Дарью за то, что та сняла его на видео в сауне в присутствии женщины.

    «22 августа 2018 года ответчик с двумя неизвестными лицами ворвалась в сауну, где истец проводил свободное время со своей спортивной командой, специально спровоцировала скандал, выкривая различные реплики, засняла его на камеру телефона и в последующем распространила данное видео, которое содержит не соответствующие действительности сведения, порочащие честь истца, его достоинство и деловую репутацию», – приводит текст иска телеграм-канале Mash.

    Глушаков оценил убытки из-за бракоразводного процесса в 201 миллион рублей. Еще 2 миллиона он намерен взыскать за распространение слухов о нем, 1 миллион – компенсация морального вреда за разглашение деталей частной жизни.

    Глушаков подал в суд на бывшую жену. Он хочет компенсацию по иску о защите чести и достоинства

    Глушаков: «Видео из бани – часть сценария. Оно было снято, когда мы с Дарьей не жили вместе»

    Источник: телеграм-канал Mash

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8778

      Диктор 4 минуты назад

      Хорошая команда.

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      Рейтинг: +19001

      VVM1964 6 минут назад

      Видели мы его команду )))

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      Рейтинг: +57

      Ушат Помоев 6 минут назад

      Да сколько можно то за сегодня статей про это писать!всем плевать уже давно!

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      Рейтинг: +1576

      giluxa1963 18 минут назад

      правильно делает голой ее надо оставить приживалку хренову

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