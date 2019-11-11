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  • «Проводил время с командой». Глушаков подал в суд на бывшую жену за видео из бани

«Проводил время с командой». Глушаков подал в суд на бывшую жену за видео из бани

11 ноября 2019, 18:04
18

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков подал в суд на свою бывшую жену Дарью за то, что та сняла его на видео в сауне в присутствии женщины.

«22 августа 2018 года ответчик с двумя неизвестными лицами ворвалась в сауну, где истец проводил свободное время со своей спортивной командой, специально спровоцировала скандал, выкривая различные реплики, засняла его на камеру телефона и в последующем распространила данное видео, которое содержит не соответствующие действительности сведения, порочащие честь истца, его достоинство и деловую репутацию», – приводит текст иска телеграм-канале Mash.

Глушаков оценил убытки из-за бракоразводного процесса в 201 миллион рублей. Еще 2 миллиона он намерен взыскать за распространение слухов о нем, 1 миллион – компенсация морального вреда за разглашение деталей частной жизни.

Глушаков подал в суд на бывшую жену. Он хочет компенсацию по иску о защите чести и достоинства

Глушаков: «Видео из бани – часть сценария. Оно было снято, когда мы с Дарьей не жили вместе»

Источник: телеграм-канал Mash
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Глушаков Денис
Комментарии (18)
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giluxa1963
1573485074
правильно делает голой ее надо оставить приживалку хренову
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VVM1964
1573485777
Видели мы его команду )))
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Диктор
1573485935
Хорошая команда.
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vladimir-7
1573488199
Денис, все правильно, обнули ее в деньгах и пусть идет работать и узнает как зарабатывают люди.
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vka1970
1573488240
То есть на видео был не он, а лицо похожее на него.))) Кого то это напоминает................
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derrik2000
1573489322
Чегой-то подумалось. Как пауза в чемпионате, так сразу мыльная опера под названием "Глушаков и его баня" всплывает. Может, судьи тоже поголовно футбольные болельщики и знают, когда нужно иск принять, на какую дату назначить судебное заседание, чтобы и им самим не мешало чемпионат России смотреть, и максимальный охват аудитории информацией по этому "банному вопросу" был, а? ))))))))))))))))))))))
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АХ
1573490358
«Проводил время с командой» - боюсь предположить, каким видом спорта они занимались... Вероятно отрабатывали скоординированные передвижения по полю, всмысле по сауне.
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Masteralex
1573498950
на тот момент она была его законная жена официально, пусть хоть обосрется, но она имела права врываться и находиться там, а чести и достоинства которые он так активно защищает у него не было никогда и не будет уже
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vingor
1573499287
Всю команду под одну ш... дудку подвёл
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Plyash
1573549167
Денег на шпингалет пожалел,а скупой как известно,платит дважды. Разует баба тебя,как липку.
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