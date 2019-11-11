«Проводил время с командой». Глушаков подал в суд на бывшую жену за видео из бани

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков подал в суд на свою бывшую жену Дарью за то, что та сняла его на видео в сауне в присутствии женщины.

«22 августа 2018 года ответчик с двумя неизвестными лицами ворвалась в сауну, где истец проводил свободное время со своей спортивной командой, специально спровоцировала скандал, выкривая различные реплики, засняла его на камеру телефона и в последующем распространила данное видео, которое содержит не соответствующие действительности сведения, порочащие честь истца, его достоинство и деловую репутацию», – приводит текст иска телеграм-канале Mash.

Глушаков оценил убытки из-за бракоразводного процесса в 201 миллион рублей. Еще 2 миллиона он намерен взыскать за распространение слухов о нем, 1 миллион – компенсация морального вреда за разглашение деталей частной жизни.

Глушаков подал в суд на бывшую жену. Он хочет компенсацию по иску о защите чести и достоинства

Глушаков: «Видео из бани – часть сценария. Оно было снято, когда мы с Дарьей не жили вместе»