Глушаков подал в суд на бывшую жену. Он хочет компенсацию по иску о защите чести и достоинства

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков подал судебный иск к своей бывшей жене Дарье.
Футболист подал иск о защите чести и достоинства по поводу высказываний экс-супруги в СМИ, сообщает телеграм-канал Mash. Глушаков требует компенсацию за моральный вред. Суд назначил дату рассмотрения заявления игрока.
- Ранее Никулинский суд Москвы вынес решение по разделу семейного имущества между Глушаковым и его бывшей женой Дарьей. Суд присвоил большую часть имущества футболисту.
- В конце октября было перенесено рассмотрения апелляции на раздел имущества.
Источник: телеграм-канал Mash