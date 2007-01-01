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    Глушаков подал в суд на бывшую жену. Он хочет компенсацию по иску о защите чести и достоинства

    Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков подал судебный иск к своей бывшей жене Дарье.

    Футболист подал иск о защите чести и достоинства по поводу высказываний экс-супруги в СМИ, сообщает телеграм-канал Mash. Глушаков требует компенсацию за моральный вред. Суд назначил дату рассмотрения заявления игрока.

    • Ранее Никулинский суд Москвы вынес решение по разделу семейного имущества между Глушаковым и его бывшей женой Дарьей. Суд присвоил большую часть имущества футболисту.
    • В конце октября было перенесено рассмотрения апелляции на раздел имущества.

    Источник: телеграм-канал Mash

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3996

      Владислав Vlad 1 минуту назад

      Почему эта новость высвечивается в ленте Спартака????
      Иуда - игрок Терека. Вот на их ветке и выставляйте.

      0
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      Рейтинг: +7734

      silver29 6 минут назад

      Кто такой этот Глушаков, и почему желтые новости с Дома-2, публикуются на футбольном ресурсе ?

      1
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      Рейтинг: +5095

      ilichkadr > silver29 37 секунд назад

      Какой там публикуются. Тупо копируют из интернетного хлама и дают ссылку, чтобы за жопу не взяли.

      0
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      Рейтинг: +671

      тётя ASYA 7 минут назад

      клоун а не мужик

      0
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      Рейтинг: +5095

      ilichkadr 13 минут назад

      Давненько не было грязного белья от месиво-пюре.

      1
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      Рейтинг: +47

      Ушат Помоев 14 минут назад

      да всем плевать!

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