Глушаков подал в суд на бывшую жену. Он хочет компенсацию по иску о защите чести и достоинства

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков подал судебный иск к своей бывшей жене Дарье.

Футболист подал иск о защите чести и достоинства по поводу высказываний экс-супруги в СМИ, сообщает телеграм-канал Mash. Глушаков требует компенсацию за моральный вред. Суд назначил дату рассмотрения заявления игрока.