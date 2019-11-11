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  • Глушаков подал в суд на бывшую жену. Он хочет компенсацию по иску о защите чести и достоинства

Глушаков подал в суд на бывшую жену. Он хочет компенсацию по иску о защите чести и достоинства

11 ноября 2019, 12:45
33

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков подал судебный иск к своей бывшей жене Дарье.

Футболист подал иск о защите чести и достоинства по поводу высказываний экс-супруги в СМИ, сообщает телеграм-канал Mash. Глушаков требует компенсацию за моральный вред. Суд назначил дату рассмотрения заявления игрока.

  • Ранее Никулинский суд Москвы вынес решение по разделу семейного имущества между Глушаковым и его бывшей женой Дарьей. Суд присвоил большую часть имущества футболисту.
  • В конце октября было перенесено рассмотрения апелляции на раздел имущества.

Источник: телеграм-канал Mash
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Глушаков Денис
Комментарии (33)
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ilichkadr
1573465899
Давненько не было грязного белья от месиво-пюре.
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тётя ASYA
1573466276
клоун а не мужик
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Владислав Vlad
1573466654
Почему эта новость высвечивается в ленте Спартака???? Иуда - игрок Терека. Вот на их ветке и выставляйте.
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polt
1573467167
Опоносился с ног до головы и какая там защита чести и достоинства.
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Plyash
1573468093
Раньше надо было честь и достоинство беречь,а не скакать по улицам с "волшебным" огненным напитком.Бог не фраер,он всё видит.
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VVM1964
1573468168
" иск о защите чести и достоинства " - как можно подавать иск на то чего нет ?
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PNZ1985
1573468256
Ахаха, у своих же детей! вот уродец
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DOCTOR PENALTY
1573469229
Это событие очень важно для нашего футбола. И для мирового футбола вцелом.
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Давид59
1573470143
Действительно очень футбольная новость! Да ещё с ошибкой написана - не рассмотрениЯ, а рассмотрениЕ
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Mr Abdullaev
1573475683
Щас неделю будут крутить судебные темы тут.
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