«Здание, плюс квартира, еще одна квартира». Суд присвоил большую часть семейного имущества Глушакову, а не бывшей жене

Никулинский суд Москвы вынес решение по разделу семейного имущества между полузащитником «Ахмата» Денисом Глушаковым и его бывшей женой Дарьей. В подробностях о промежуточных результатах дела рассказал адвокат женщины Алиса Образцова.

— Решением суда недовольны. Суд признал за Дарьей право собственности на ту квартиру, где она сейчас начинает проживать с детьми, на соседнюю квартиру, на 1/2 квартиры в Сочи и на дом в Миллерово. Весь остальной объем имущества оформили на Дениса и с него взыскали компенсацию в размере чуть более чем в 10 миллионов рублей.

— Что именно досталось Денису?

— Ему досталось то здание, которое Дарья предполагала использовать под стоматологическую клинику, в этой части это вызывает наибольшее беспокойство, потому что мы знаем, что век футболиста недолог. И не хотелось бы, чтобы через какое-то время Дарья осталась с какими-то минимальными алиментами и без средств к обеспечению существования их детей.

Плюс квартира на Воробьевском шоссе, еще одна квартира в Москве. Путем взаиморасчетов урегулирован вопрос с машинами. В общей сложности вся разница различных переводов составила как раз те самые 10 миллионов, которые он должен. В любом случае, получим полное решение и подадим апелляционную жалобу, будем надеяться, что Мосгорсуд все-таки услышит нашу позицию и примет нашу сторону.