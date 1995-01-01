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    «Здание, плюс квартира, еще одна квартира». Суд присвоил большую часть семейного имущества Глушакову, а не бывшей жене

    Никулинский суд Москвы вынес решение по разделу семейного имущества между полузащитником «Ахмата» Денисом Глушаковым и его бывшей женой Дарьей. В подробностях о промежуточных результатах дела рассказал адвокат женщины Алиса Образцова.

    — Решением суда недовольны. Суд признал за Дарьей право собственности на ту квартиру, где она сейчас начинает проживать с детьми, на соседнюю квартиру, на 1/2 квартиры в Сочи и на дом в Миллерово. Весь остальной объем имущества оформили на Дениса и с него взыскали компенсацию в размере чуть более чем в 10 миллионов рублей.

    — Что именно досталось Денису?

    — Ему досталось то здание, которое Дарья предполагала использовать под стоматологическую клинику, в этой части это вызывает наибольшее беспокойство, потому что мы знаем, что век футболиста недолог. И не хотелось бы, чтобы через какое-то время Дарья осталась с какими-то минимальными алиментами и без средств к обеспечению существования их детей.

    Плюс квартира на Воробьевском шоссе, еще одна квартира в Москве. Путем взаиморасчетов урегулирован вопрос с машинами. В общей сложности вся разница различных переводов составила как раз те самые 10 миллионов, которые он должен. В любом случае, получим полное решение и подадим апелляционную жалобу, будем надеяться, что Мосгорсуд все-таки услышит нашу позицию и примет нашу сторону.

    • Бракоразводный процесс семьи Глушаковых длится с осени.
    • С февраля футболист отдает треть зарплаты в качестве алиментов.
    • У Глушаковых две дочери, пара поженилась в 2010 году.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:38
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3143

      Viper for CSKA 47 минут назад

      Конечно нужно знать стоимость имущества, чтобы точно подсчитать, но, исходя из арифметики, всё верно. По 2.5 квартир каждому, ей дом, ему здание. С кем остаются дети у нас при разделе имущества не учитывается. Кроме того, есть ещё множество факторов, которые нужно принимать во внимание. К примеру, что-то из полученного вполне могло Глушакову и до брака принадлежать, с какой стати это делить? Так что вряд ли апелляция что-то кардинально изменит.

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      Рейтинг: +778

      Genz 54 минуты назад

      Был же у экс жены адвокат мужчина. Наехали чеченцы, испугался

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