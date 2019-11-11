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  • Mash: Глушаков требует взыскать с бывшей жены 204 миллиона рублей

Mash: Глушаков требует взыскать с бывшей жены 204 миллиона рублей

11 ноября 2019, 15:33
12

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков намерен взыскать через суд со своей бывшей жены Дарьи 204 миллиона рублей, сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на адвоката Сергея Жорина.

Глушаков оценил убытки из-за бракоразводного процесса в 201 миллион рублей. Еще 2 миллиона он намерен взыскать за распространение слухов о нем, 1 миллион – компенсация морального вреда за разглашение деталей частной жизни.

Глушаков подал в суд на бывшую жену. Он хочет компенсацию по иску о защите чести и достоинства


Источник: телеграм-канал Mash
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Глушаков Денис
Комментарии (12)
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Nintendo8800
1573476570
по делу, не за глушука, но баб этих надо с голой жопой оставлять
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den161
1573476942
пауза в рпл - жди всякого говна, типа таких статей!
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Plyash
1573478812
Хрен тебе по всему грызлу,мундель. Теперь ей детей твоих кормить надо на твои же денежки.А ты ещё зарабатывай,теперь в Ахмате.
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polt
1573482286
Не хватает на баньку с *******
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vka1970
1573482292
Если это правда, то номер 8 пробивает очередное дно. Казалось бы, что падать уже не куда, но тут снизу постучали.В очередной раз.
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Пельш 1
1573483448
Просто нет слов! Очередной выпад нищеброда! И ещё на алименты подай!
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plehanov6
1573486591
Глушак, остепенись! Ниже опускаться уже некуда!
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Max Bobr
1573486924
Унижать, избивать и т.п. женщину, мать - последнее дело!!!
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Damir07
1573488606
Он просто диб.... это не нормально
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SPbZenit12
1573556859
А откуда у Глушака дети, если у него нет яиц?
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