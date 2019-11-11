Mash: Глушаков требует взыскать с бывшей жены 204 миллиона рублей

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков намерен взыскать через суд со своей бывшей жены Дарьи 204 миллиона рублей, сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на адвоката Сергея Жорина.

Глушаков оценил убытки из-за бракоразводного процесса в 201 миллион рублей. Еще 2 миллиона он намерен взыскать за распространение слухов о нем, 1 миллион – компенсация морального вреда за разглашение деталей частной жизни.

Глушаков подал в суд на бывшую жену. Он хочет компенсацию по иску о защите чести и достоинства



