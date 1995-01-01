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    Mash: Глушаков требует взыскать с бывшей жены 204 миллиона рублей

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков намерен взыскать через суд со своей бывшей жены Дарьи 204 миллиона рублей, сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на адвоката Сергея Жорина.

    Глушаков оценил убытки из-за бракоразводного процесса в 201 миллион рублей. Еще 2 миллиона он намерен взыскать за распространение слухов о нем, 1 миллион – компенсация морального вреда за разглашение деталей частной жизни.

    Глушаков подал в суд на бывшую жену. Он хочет компенсацию по иску о защите чести и достоинства


    Источник: телеграм-канал Mash

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    Сегодня, 15:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1521

      den161 3 минуты назад

      пауза в рпл - жди всякого говна, типа таких статей!

      0
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      Рейтинг: +272

      Nintendo8800 9 минут назад

      по делу, не за глушука, но баб этих надо с голой жопой оставлять

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