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    Митришев: «Еврокубки – главная задача «Терека»

    Нападающий «Терека» Магомед Митришев считает, что победа над «Арсеналом» (3:1) в 22-м туре российской Премьер-лиги станет переломным моментом для грозненцев в борьбе за попадание в Лигу Европы. Он отметил, что этот результат должен повлиять на дальнейший подъем команды.

    – С чем связан не самый удачный старт «Терека» в весенней части сезона?

    – В первом матче после отпуска мы должны были обыгрывать дома «Уфу». «Терек» контролировал ход встречи и имел достаточно моментов, чтобы выиграть. Обыграй мы «Уфу» — результаты дальнейших матчей, думаю, были бы лучше. Но это футбол, тут нет команд, которые побеждают всегда. Также отмечу, что уровень российского чемпионата с каждым годом растет. Сейчас любая команда Премьер-лиги может обыграть любую другую.

    – Победа над «Арсеналом» может стать переломным моментом?

    – Уже чувствуется, что эта победа раскрепостила команду и придала уверенности в своих силах каждому футболисту. Надеемся, этот матч станет отправной точкой в возобновлении борьбы за еврокубки.

    – В условиях столь жесткой конкуренции и плотности в верхней части турнирной таблицы реально бороться за место в Лиге Европы?

    – Все возможно. Еврокубки – наша главная задача, и мы очень рассчитываем выполнить ее. Будем бороться до конца и стараться набрать максимальное количество очков в оставшихся матчах.

    Источник: Известия

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    14.04.2017 09:04
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