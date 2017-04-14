Митришев: «Еврокубки – главная задача «Терека»

Нападающий «Терека» Магомед Митришев считает, что победа над «Арсеналом» (3:1) в 22-м туре российской Премьер-лиги станет переломным моментом для грозненцев в борьбе за попадание в Лигу Европы. Он отметил, что этот результат должен повлиять на дальнейший подъем команды.

– С чем связан не самый удачный старт «Терека» в весенней части сезона?

– В первом матче после отпуска мы должны были обыгрывать дома «Уфу». «Терек» контролировал ход встречи и имел достаточно моментов, чтобы выиграть. Обыграй мы «Уфу» — результаты дальнейших матчей, думаю, были бы лучше. Но это футбол, тут нет команд, которые побеждают всегда. Также отмечу, что уровень российского чемпионата с каждым годом растет. Сейчас любая команда Премьер-лиги может обыграть любую другую.

– Победа над «Арсеналом» может стать переломным моментом?

– Уже чувствуется, что эта победа раскрепостила команду и придала уверенности в своих силах каждому футболисту. Надеемся, этот матч станет отправной точкой в возобновлении борьбы за еврокубки.

– В условиях столь жесткой конкуренции и плотности в верхней части турнирной таблицы реально бороться за место в Лиге Европы?

– Все возможно. Еврокубки – наша главная задача, и мы очень рассчитываем выполнить ее. Будем бороться до конца и стараться набрать максимальное количество очков в оставшихся матчах.