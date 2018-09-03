Игроки «Зенита» и «Спартака» не вошли в сборную шестого тура по версии InStat. ЦСКА представлен четырьмя футболистами

Стала известна сборная шестого тура РПЛ по версии аналитической компании InStat. В нее вошли сразу четыре игрока ЦСКА.
При этом, в команде не оказалось ни одного представителя «Зенита» и «Спартака» – команд, которые лидирует в турнирной таблице.
Вратарь: Иван Коновалов («Рубин»).
Защитники: Егор Сорокин («Рубин»), Тони Шунич («Динамо»), Ризван Уциев («Ахмат»).
Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович (все – ЦСКА), Вандерсон («Краснодар»).
Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Евгений Марков («Динамо»), Магомед Митришев («Ахмат»).
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Источник: Twitter