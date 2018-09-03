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    Игроки «Зенита» и «Спартака» не вошли в сборную шестого тура по версии InStat. ЦСКА представлен четырьмя футболистами

    Стала известна сборная шестого тура РПЛ по версии аналитической компании InStat. В нее вошли сразу четыре игрока ЦСКА.

    При этом, в команде не оказалось ни одного представителя «Зенита» и «Спартака» – команд, которые лидирует в турнирной таблице.

    Вратарь: Иван Коновалов («Рубин»).

    Защитники: Егор Сорокин («Рубин»), Тони Шунич («Динамо»), Ризван Уциев («Ахмат»).

    Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович (все – ЦСКА), Вандерсон («Краснодар»).

    Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Евгений Марков («Динамо»), Магомед Митришев («Ахмат»).

    Источник: Twitter

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    03.09.2018 18:58
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 15:27

      В следующем туре их места займут игроки Спартака и Зенита.

      2
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      Рейтинг: +772

      FCTB 3 сентября 2018, 22:53

      Странно) Мне казалось, что Зенит и Спартак показал хорошую игру. И можно было хотя бы по 1 футболисту взять.

      0
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      Рейтинг: +388

      R015RK 3 сентября 2018, 22:08

      В защите Марио должен быть!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 3 сентября 2018, 21:40

      По какому принципу и кто выбирает ??? По мне так полная куйня !!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 сентября 2018, 21:24

      ну хоть эти пусть побудут в сборной

      2
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 3 сентября 2018, 20:50

      Хотите поржать- гляньте сборную тура на "чемп.ком"))

      1
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 3 сентября 2018, 20:18

      Почти полтора часа прошло с публикации, а не у кого не бомбит...странно))

      0
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 3 сентября 2018, 19:57

      Чалов - игрок тура

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