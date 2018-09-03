Игроки «Зенита» и «Спартака» не вошли в сборную шестого тура по версии InStat. ЦСКА представлен четырьмя футболистами

Стала известна сборная шестого тура РПЛ по версии аналитической компании InStat. В нее вошли сразу четыре игрока ЦСКА.

При этом, в команде не оказалось ни одного представителя «Зенита» и «Спартака» – команд, которые лидирует в турнирной таблице.

Вратарь: Иван Коновалов («Рубин»).

Защитники: Егор Сорокин («Рубин»), Тони Шунич («Динамо»), Ризван Уциев («Ахмат»).

Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович (все – ЦСКА), Вандерсон («Краснодар»).

Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Евгений Марков («Динамо»), Магомед Митришев («Ахмат»).