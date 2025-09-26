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Босния и Герцеговина. Премьер-лига
Команды
Зриньски
Тони Шунич
€ 100 тыс
Тони Шунич
Зриньски
15 декабря 1988 (37)
#44 | Защитник
192 см | 80 кг
Босния и Герцеговина | Хорватия
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Публикации
Завершил карьеру экс-защитник «Динамо», забивавший «Зениту»
2025.09.26 15:33
«СЭ»: Нойштедтер вернется в «Динамо»
2020.10.12 20:48
10
«Чемпионат»: «Динамо» хотело купить Кутепова, Федун отказал в трансфере
2020.09.20 20:22
12
Защитник «Динамо» Шунич перешел в китайский клуб
2020.09.15 14:06
1
«СЭ»: Шунич уйдет за 350 тысяч в «Бейджин Гуоань»
2020.09.11 19:12
4
Шунич, Джеко – в основе Боснии и Герцеговины на матч с Италией
2020.09.04 21:37
Фото
Сафонов, Джикия, Крал и Влашич – в символической сборной пятого тура РПЛ по версии Opta
2020.08.27 19:32
13
Шунич: «Лучше бы «Динамо» обыграло «Спартак», а проиграло бы кому-нибудь другому»
2020.04.05 00:35
4
«СЭ»: китайский клуб предложил «Динамо» за Шунича 1 миллион
2020.01.22 18:38
9
«Чемпионат»: азиатские клубы претендуют на защитника «Динамо» Шунича
2020.01.21 23:46
Фото
Четыре игрока «Локомотива» и по два – из «Зенита» и «Ахмата» включены в сборную тура РПЛ по версии InStat
2019.08.06 14:17
8
Фото
Сафонов, Шомуродов и Азмун – в символической сборной 3-го тура РПЛ по версии WhoScored
2019.07.30 13:41
6
Фото
Паредес, Влашич и Дзюба – в символической сборной сезона РПЛ по версии WhoScored
2019.05.28 00:28
30
Дзюба, Комбаров и Иванов – в сборной 22-го тура РПЛ по версии Whoscored
2019.04.09 16:41
3
Шунич – о российско-украинском конфликте: «Русские и украинцы – братья. Грустно смотреть на происходящее»
2019.03.08 11:29
7
Шунич согласовал контракт с «Фулхэмом», но отказался переходить после общения с Хохловым
2019.02.01 10:59
3
Ни один игрок «Спартака» не вошел в сборную первой части сезона РПЛ по версии Whoscored
2018.12.11 17:44
16
Фото
Песьяков, Эрнани, Адриано и три игрока «Арсенала» – в команде тура по версии Whoscored
2018.12.04 14:25
1
Фото
Защитники «Динамо» Шунич и Рыков лидируют по перехватам в первом круге РПЛ
2018.11.28 08:42
Шунич: «Уверен, что «Зенит» в этом сезоне выиграет РПЛ»
2018.11.03 22:57
6
Хохлов: «Шунич и Хольмен показали, как справляться с Дзюбой»
2018.10.25 11:08
9
Максименко, Чалов и Смольников – в команде недели РПЛ по версии Whoscored
2018.09.04 14:48
14
Игроки «Зенита» и «Спартака» не вошли в сборную шестого тура по версии InStat. ЦСКА представлен четырьмя футболистами
2018.09.03 18:58
9
Шунич заявил, что РФПЛ стала интереснее, чем три года назад
2018.05.05 10:41
1
Шунич заявил, что в следующем сезоне «Динамо» будет бороться за еврокубки
2018.05.05 07:51
6
Шунич считает, что «Динамо» могло рассчитывать на пенальти в матче с «Ахматом»
2017.11.18 17:59
3
Силкин: «Динамо» предстоит борьба за выживание»
2017.07.25 10:31
18
Кирьяков верит, что «Динамо» не будет бороться за выживание
2017.07.24 11:28
2
Орещук: «Вандерсон – очень сильное приобретение для «Динамо»
2017.07.20 10:36
2
Фото
«Динамо» подписало контракт с экс-защитником «Кубани» Шуньичем
2017.06.15 00:50
4
1
2
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