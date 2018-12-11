Ни один игрок «Спартака» не вошел в сборную первой части сезона РПЛ по версии Whoscored

Аналитический и статистический портал Whoscored представил сборную первой части сезона РПЛ.

В ее состав вошли по три игрока из ЦСКА и «Локомотива», по два футболиста из «Зенита» и «Краснодара» и один представитель «Динамо».

Вратарь: Гилерме («Локомотив»).

Защитники: Марио Фернандес, Родриго Бекао (оба – ЦСКА), Тони Шунич («Динамо»), Мацей Рыбус («Локомотив»).

Полузащитники: Никола Влашич (ЦСКА), Леандро Паредес («Зенит»), Юрий Газинский («Краснодар»), Мануэль Фернандеш («Локомотив»).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Ари («Краснодар»).

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