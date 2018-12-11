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    • Ни один игрок «Спартака» не вошел в сборную первой части сезона РПЛ по версии Whoscored

    Ни один игрок «Спартака» не вошел в сборную первой части сезона РПЛ по версии Whoscored

    Аналитический и статистический портал Whoscored представил сборную первой части сезона РПЛ.

    В ее состав вошли по три игрока из ЦСКА и «Локомотива», по два футболиста из «Зенита» и «Краснодара» и один представитель «Динамо».

    Вратарь: Гилерме («Локомотив»).

    Защитники: Марио Фернандес, Родриго Бекао (оба – ЦСКА), Тони Шунич («Динамо»), Мацей Рыбус («Локомотив»).

    Полузащитники: Никола Влашич (ЦСКА), Леандро Паредес («Зенит»), Юрий Газинский («Краснодар»), Мануэль Фернандеш («Локомотив»).

    Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Ари («Краснодар»).

    Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, что теперь делать новому тренеру, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Whoscored

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    11.12.2018 17:44
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +17971

      арейская 12 декабря 2018, 05:46

      А тренировать-то эту сборную кто-то должен, или как?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +886

      xColaz 11 декабря 2018, 22:21

      Гилерме! Ахахаха)))) Они его сюда из-за жалости запихнули?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 11 декабря 2018, 22:14

      Справедливо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2813

      Бугимен 11 декабря 2018, 21:09

      ₪₪₪۞ ۞₪₪₪ ЕЩЕ ВОЙДЕМ₪₪₪۞ ۞₪₪₪

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1293

      каа 11 декабря 2018, 20:40

      Гильерме...? Ари ?? весьма спорно.. Даже Дзюба под сомнением...
      А где Чалов.. Ахметов? ...Сулейманов был лучше Ари ..хоть и играл меньше... Ерохин и Кузяев были хороши... Вратарь однозначно Акинфеев..

      4
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    • ...
      Рейтинг: +388

      R015RK 11 декабря 2018, 20:09

      Глушаков должен был войти в этот список, как один из главных захоронителей свинячей команды.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +176

      Мудакам 11 декабря 2018, 19:50

      задолбали вы про эту дворовую команду - чего не написали, что ни один игрок Енисея

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 11 декабря 2018, 19:41

      А мой портал другого мнения.

      0
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      Рейтинг: +241

      Moveton 11 декабря 2018, 19:15

      нет лучшего бомбардира и меньше всех пропустившего мячей вратаря

      2
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    • ...
      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 11 декабря 2018, 19:08

      Зато трое новых русских вошли)

      0
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