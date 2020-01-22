«СЭ»: китайский клуб предложил «Динамо» за Шунича 1 миллион

По информации «Спорт-Экспресса», защитник «Динамо» Тони Шунич близок к переходу в клуб из Китая.

Один из ведущих китайских клубов предложил «Динамо» 1 миллиона евро за игрока. 31-летнему боснийцу также сделали предложение, его зарплата может возрасти в два раза. Сообщается, что решение по переходу пока не принято. При этом Шунич уже проходит медосмотр в китайском клубе.

Шунич выступает за «Динамо» с лета 2017 года.

За два с половиной сезона игрок провел 71 матч, забил четыре гола и сделал один ассист.

Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.

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