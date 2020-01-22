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«СЭ»: китайский клуб предложил «Динамо» за Шунича 1 миллион

22 января 2020, 18:38
9

По информации «Спорт-Экспресса», защитник «Динамо» Тони Шунич близок к переходу в клуб из Китая.

Один из ведущих китайских клубов предложил «Динамо» 1 миллиона евро за игрока. 31-летнему боснийцу также сделали предложение, его зарплата может возрасти в два раза. Сообщается, что решение по переходу пока не принято. При этом Шунич уже проходит медосмотр в китайском клубе.

  • Шунич выступает за «Динамо» с лета 2017 года.
  • За два с половиной сезона игрок провел 71 матч, забил четыре гола и сделал один ассист.
  • Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.

«Чемпионат»: азиатские клубы претендуют на защитника «Динамо» Шунича

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Шунич Тони
Комментарии (9)
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Seamus
1579709055
Бонусом по контракту короновирус
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andromend
1579711131
Надо отдавать. На эти Деньги можно молодых взять из ФНЛ,но для этого надо поискать,а не ждать агентских предложений.
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vova.galeev
1579713918
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ====---- http://szevs.2sms.ru
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erma
1579718540
Один миллион - это подачка для клуба уровня Динамо, тем более, что речь идет об их основном голкипере. Они бы еще предложили заплатить бартером в виде китайских зонтиков и термосов.
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