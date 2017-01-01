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    «СЭ»: китайский клуб предложил «Динамо» за Шунича 1 миллион

    По информации «Спорт-Экспресса», защитник «Динамо» Тони Шунич близок к переходу в клуб из Китая.

    Один из ведущих китайских клубов предложил «Динамо» 1 миллиона евро за игрока. 31-летнему боснийцу также сделали предложение, его зарплата может возрасти в два раза. Сообщается, что решение по переходу пока не принято. При этом Шунич уже проходит медосмотр в китайском клубе.

    • Шунич выступает за «Динамо» с лета 2017 года.
    • За два с половиной сезона игрок провел 71 матч, забил четыре гола и сделал один ассист.
    • Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.

    «Чемпионат»: азиатские клубы претендуют на защитника «Динамо» Шунича

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:38
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +178

      andromend 15 минут назад

      Надо отдавать. На эти Деньги можно молодых взять из ФНЛ,но для этого надо поискать,а не ждать агентских предложений.

      0
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      Рейтинг: +172

      Seamus 49 минут назад

      Бонусом по контракту короновирус

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1225

      altezzik > Seamus 6 минут назад

      А из Динамо бонусом Шунин

      0
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