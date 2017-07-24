Кирьяков верит, что «Динамо» не будет бороться за выживание

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков рассказал о своих ожиданиях от выступления «Динамо», которое вернулось в РФПЛ в этом сезоне. В первых двух турах бело-голубые взяли лишь одно очко – во встрече со «Спартаком», уступив «Уралу». Специалист также прокомментировал желание многих легионеров задержаться в российской лиге, а не уезжать при смене команды в Европу.

– Что вы ждете в нынешнем сезоне от своего родного «Динамо», вернувшегося в Премьер-лигу после годичного отсутствия?

– Надеюсь, что моя родная команда не попадет в число клубов, которые будут бороться за выживание. Бороться за медали в нынешнем состоянии бело-голубые, пожалуй, не смогут. Отбирать же очки постараются у любого соперника. «Спартак» в этом уже убедился.

– Перед началом нынешнего сезона ряды бело-голубых пополнили Тони Шуньич и Вандерсон, игравшие за краснодарские команды. Почему легионеры стремятся задержаться в России, а не уехать в другие страны?

– Понятно, что платят у нас неплохо. Да и уровень чемпионата не так уж плох, чтобы стремиться сбежать. Можно проявить себя и попасть в свои национальные сборные. Примеров тому множество.