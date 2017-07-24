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    Кирьяков верит, что «Динамо» не будет бороться за выживание

    Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков рассказал о своих ожиданиях от выступления «Динамо», которое вернулось в РФПЛ в этом сезоне. В первых двух турах бело-голубые взяли лишь одно очко – во встрече со «Спартаком», уступив «Уралу». Специалист также прокомментировал желание многих легионеров задержаться в российской лиге, а не уезжать при смене команды в Европу.

    – Что вы ждете в нынешнем сезоне от своего родного «Динамо», вернувшегося в Премьер-лигу после годичного отсутствия?

    – Надеюсь, что моя родная команда не попадет в число клубов, которые будут бороться за выживание. Бороться за медали в нынешнем состоянии бело-голубые, пожалуй, не смогут. Отбирать же очки постараются у любого соперника. «Спартак» в этом уже убедился.

    – Перед началом нынешнего сезона ряды бело-голубых пополнили Тони Шуньич и Вандерсон, игравшие за краснодарские команды. Почему легионеры стремятся задержаться в России, а не уехать в другие страны?

    – Понятно, что платят у нас неплохо. Да и уровень чемпионата не так уж плох, чтобы стремиться сбежать. Можно проявить себя и попасть в свои национальные сборные. Примеров тому множество.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    24.07.2017 11:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 24 июля 2017, 13:11

      Главное, чтобы само Динамо верило

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      Рейтинг: +5455

      Дядя Серёжа 24 июля 2017, 12:06

      Кирьяков верит, что «Динамо» не будет бороться за выживание...
      Это помрёт сразу, что ли?

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