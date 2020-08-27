Сафонов, Джикия, Крал и Влашич – в символической сборной пятого тура РПЛ по версии Opta

Стал известен состав символической сборной пятого тура российской Премьер-лиги по версии Opta.

В команду попали игроки из «Краснодара», «Рубина», «Спартака», «Динамо», «Локомотива», ЦСКА, «Арсенала» и «Ахмата».

Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»);

Защитники: Александр Зуев («Рубин»), Георгий Джикия («Спартак»), Тони Шунич («Динамо»), Михаил Меркулов («Рубин»);

Полузащитники: Кингс Кангва («Арсенал»), Алекс Крал («Спартак»), Антон Миранчук («Локомотив»), Никола Влашич (ЦСКА), Вандерсон («Краснодар»);

Нападающий: Владимир Ильин («Ахмат»).

Сборная по итогам 5-го тура Тинькофф РПЛ от #OptaSportsВ этой команде игроки «Спартака», «Рубина», «Краснодара», «Динамо», ЦСКА, «Арсенала», «Ахмата» и «Локомотива». pic.twitter.com/N7o5fEKa0G