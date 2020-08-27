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  • Сафонов, Джикия, Крал и Влашич – в символической сборной пятого тура РПЛ по версии Opta

Сафонов, Джикия, Крал и Влашич – в символической сборной пятого тура РПЛ по версии Opta

27 августа 2020, 19:32
13

Стал известен состав символической сборной пятого тура российской Премьер-лиги по версии Opta.

В команду попали игроки из «Краснодара», «Рубина», «Спартака», «Динамо», «Локомотива», ЦСКА, «Арсенала» и «Ахмата».

Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»);

Защитники: Александр Зуев («Рубин»), Георгий Джикия («Спартак»), Тони Шунич («Динамо»), Михаил Меркулов («Рубин»);

Полузащитники: Кингс Кангва («Арсенал»), Алекс Крал («Спартак»), Антон Миранчук («Локомотив»), Никола Влашич (ЦСКА), Вандерсон («Краснодар»);

Нападающий: Владимир Ильин («Ахмат»).

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Источник: Твиттер «Матч Премьер»
Россия. Премьер-лига Краснодар Рубин Спартак Динамо Локомотив ЦСКА Арсенал Ахмат Меркулов Михаил Джикия Георгий Шунич Тони Миранчук Антон Ильин Владимир Зуев Александр Сафонов Матвей Вандерсон Влашич Никола Крал Алекс Кангва Кингс
Комментарии (13)
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derrik2000
1598546835
А Джикия за что? За то что позволил Давиташвили выйти один на один с Максименко, который СПАС Спартак от неминуемого гола?
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derrik2000
1598547553
Чегой-то никого из Зенита не видать. Странно как-то. Вроде бы и Вилков на VAR в матче с Динамо сидел - гуляй, не хочу! - а подиж ты... )))
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serhio80
1598547577
Гнусных горлосеков питерских нет, это радует)
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Закат ЕдРа
1598551235
Народ Я, Борат, Аларм и еще пара тройка гомосеков собираем в наши Ульрас группы "Голубые Зянитки" сотоварищей. К нам не сложно попасть. Ты гомосек? к нам! Любишь голубой цвет? к нам. Болеешь за Зенит. к нам. Всех ждем на наших сосисочных вечеринках в раздевалках Газпром-Арены
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Томик
1598551392
Охрененно отыгравший Максименко даже не попал в сборную тура, потому что есть Сафонов ещё. А сборной оба не подходят. Родители не научили шашлыки жарить хорошо - какая сборная к хренам. Опять же и расовых скандалов с ними никаких. Не достойны сборной!
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portero
1598553511
Матвей конечно молодца!!!
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Владислав Vlad
1598559587
Крал-то каким боком попал в эту сборную? Уж если смотреть по Спартаку, то это - Максименко, Джикия, Зобнин. Но никак не Крал. А лучшим в этом и до этого турах были Нойштетер и Кузяев. Не зря же их таракан в сборную России пригласил.)
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