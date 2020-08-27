Сафонов, Джикия, Крал и Влашич – в символической сборной пятого тура РПЛ по версии Opta

Стал известен состав символической сборной пятого тура российской Премьер-лиги по версии Opta.
В команду попали игроки из «Краснодара», «Рубина», «Спартака», «Динамо», «Локомотива», ЦСКА, «Арсенала» и «Ахмата».
Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»);
Защитники: Александр Зуев («Рубин»), Георгий Джикия («Спартак»), Тони Шунич («Динамо»), Михаил Меркулов («Рубин»);
Полузащитники: Кингс Кангва («Арсенал»), Алекс Крал («Спартак»), Антон Миранчук («Локомотив»), Никола Влашич (ЦСКА), Вандерсон («Краснодар»);
Нападающий: Владимир Ильин («Ахмат»).
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Источник: Твиттер «Матч Премьер»