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    Сафонов, Джикия, Крал и Влашич – в символической сборной пятого тура РПЛ по версии Opta

    Стал известен состав символической сборной пятого тура российской Премьер-лиги по версии Opta.

    В команду попали игроки из «Краснодара», «Рубина», «Спартака», «Динамо», «Локомотива», ЦСКА, «Арсенала» и «Ахмата».

    Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»);

    Защитники: Александр Зуев («Рубин»), Георгий Джикия («Спартак»), Тони Шунич («Динамо»), Михаил Меркулов («Рубин»);

    Полузащитники: Кингс Кангва («Арсенал»), Алекс Крал («Спартак»), Антон Миранчук («Локомотив»), Никола Влашич (ЦСКА), Вандерсон («Краснодар»);

    Нападающий: Владимир Ильин («Ахмат»).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер «Матч Премьер»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2893

      serhio80 7 минут назад

      Гнусных горлосеков питерских нет, это радует)

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      Рейтинг: +10242

      derrik2000 7 минут назад

      Чегой-то никого из Зенита не видать.
      Странно как-то.
      Вроде бы и Вилков на VAR в матче с Динамо сидел - гуляй, не хочу! - а подиж ты... )))

      2
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      Рейтинг: +7880

      alarm 15 минут назад

      сколько фердун занёс, чтобы за липовый пенальти и позорный отскок вонючих хряков поставили в эту сборную?

      0
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      Рейтинг: +10242

      derrik2000 19 минут назад

      А Джикия за что?
      За то что позволил Давиташвили выйти один на один с Максименко, который СПАС Спартак от неминуемого гола?

      1
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      Рейтинг: +173

      Отчим_Бората > derrik2000 17 минут назад

      ... Предполагаю, что за вынос с пустых ворот.... Но стыдно мне за сынишку

      2
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