Песьяков, Эрнани, Адриано и три игрока «Арсенала» – в команде тура по версии Whoscored

За что Крыховяку 8,4? По облакам лупил почём зря...
Если в нашем футболе с таким процентом точных передач такие оценки, то какие тогда оценки должны получать в Европейских клубах, где точность передач 85-90 %?
Футбольный аналитический и статистический портал Whoscored опубликовал сборную 16-го тура РПЛ.
Вратарь: Сергей Песьяков («Ростов»).
Защитники: Кирилл Комбаров («Арсенал»), Тони Шунич («Динамо»), Урош Спайич, Кристиан Рамирес (оба – «Краснодар»).
Полузащитники: Зелимхан Бакаев («Арсенал»), Эрнани («Зенит»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Виктор Классон («Краснодар»).
Нападающие: Эван Кангва («Арсенал»), Луис Адриано («Спартак»).