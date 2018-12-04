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    • Песьяков, Эрнани, Адриано и три игрока «Арсенала» – в команде тура по версии Whoscored

    Песьяков, Эрнани, Адриано и три игрока «Арсенала» – в команде тура по версии Whoscored

    Футбольный аналитический и статистический портал Whoscored опубликовал сборную 16-го тура РПЛ.

    Вратарь: Сергей Песьяков («Ростов»).

    Защитники: Кирилл Комбаров («Арсенал»), Тони Шунич («Динамо»), Урош Спайич, Кристиан Рамирес (оба – «Краснодар»).

    Полузащитники: Зелимхан Бакаев («Арсенал»), Эрнани («Зенит»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Виктор Классон («Краснодар»).

    Нападающие: Эван Кангва («Арсенал»), Луис Адриано («Спартак»).

    Источник: Whoscored

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    04.12.2018 14:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +412

      Eds 4 декабря 2018, 16:38

      За что Крыховяку 8,4? По облакам лупил почём зря...
      Если в нашем футболе с таким процентом точных передач такие оценки, то какие тогда оценки должны получать в Европейских клубах, где точность передач 85-90 %?

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