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Бейджин Гуоань
Урош Спайич
€ 600 тыс
Урош Спайич
Бейджин Гуоань
13 февраля 1993 (33), Белград
#25 | Защитник
186 см | 76 кг
Сербия
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Публикации
Фото
Экс-защитник «Краснодара» Спайич стал игроком «Касымпаши»
2022.02.01 14:14
«Краснодар» расторг контракт со Спайичем
2022.01.21 18:13
6
«Краснодар» хочет расторгнуть контракт со Спайичем
2022.01.09 22:48
5
Спайич вернулся в «Краснодар». Последние полгода он провел в аренде в «Фейеноорде»
2021.06.29 09:59
1
Спайич может перейти из «Краснодара» в «Бешикташ»
2021.06.27 17:34
2
Видео
«Фейеноорд» объявил о переходе Спайича
2020.09.15 19:57
Защитник «Краснодара» перешел в «Фейеноорд»
2020.09.15 17:39
8
Спайич завтра прилетит в Нидерланды для завершения трансфера в «Фейеноорд»
2020.09.13 10:22
5
«Фейеноорд» интересуется защитником «Краснодара» Спайичем
2020.09.12 14:42
«Бешикташ» хочет арендовать защитника «Краснодара»
2020.09.07 18:24
1
Фото
«Плюс одна счастливая семья». Защитник «Краснодара» Спайич женился
2020.07.25 18:40
2
«Краснодар» планирует летом избавиться от пяти легионеров. Фернандеш, Берг – в списке
2020.05.02 22:25
14
Защитник «Краснодара» Спайич пропустит 8-9 недель
2020.01.20 19:32
Видео
Влашич, Чалов и еще 6 игроков поборются за звание автора лучшего гола РПЛ в ноябре
2019.11.26 11:36
2
Фото
Спайич – о поражении от «Базеля»: «Катастрофа, просто извините»
2019.09.20 13:16
5
Спайич: «Ничья с «Локомотивом» – неплохой результат. После неудачного матча в Греции надо было показать характер»
2019.08.25 01:23
Спайич: «Судья подействовал на результат матча «Краснодар» – «Порту». Он был главной звездой на поле»
2019.08.08 07:23
23
Видео
«Спайич и Сафонов должны решать – успеет Урош или нет». Матвеев разобрал гол «Порту» на 89-й минуте
2019.08.07 23:38
8
Спайич: «Только сейчас ощущаю, что полностью восстановился от травмы»
2019.07.09 07:18
Песьяков, Бакаев, Сутормин, Дзюба – в команде недели РПЛ по версии InStat
2019.05.13 12:54
Максименко, Бийол, Еременко, Торбинский – в сборной 27-го тура РПЛ по версии InStat
2019.05.06 12:34
8
Дзюба, Комбаров и Иванов – в сборной 22-го тура РПЛ по версии Whoscored
2019.04.09 16:41
3
Игрок «Краснодара» Спайич – в основе Сербии на матч с португальцами
2019.03.25 22:44
Фото
Песьяков, Эрнани, Адриано и три игрока «Арсенала» – в команде тура по версии Whoscored
2018.12.04 14:25
1
Спайич: «Краснодар» набрал хороший ход – 7 побед подряд»
2018.10.05 10:15
9
Спайич – о Галицком: «В Европе знают о человеке, по-настоящему любящем футбол»
2018.08.19 14:50
1
Цаллагов, Уремович, Чико – в основе «Рубина» на матч с «Краснодаром»; Крицюк, Спайич, Стоцкий сыграют у южан
2018.07.29 18:06
1
Сербы огласили окончательную заявку на ЧМ-2018. Иванович, Спайич – в списке
2018.06.01 21:16
10
Фото
«Краснодар» объявил о подписании контракта со Спахичем
2018.05.26 14:50
3
Иванович и Спахич вошли в расширенный состав сборной Сербии на чемпионат мира
2018.05.24 16:16
5
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10 самых подорожавших игроков РПЛ
17:49
Карты таро дали совет никому не нужному Дзюбе, что делать дальше
17:35
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Карседо предсказали скорое увольнение из «Спартака»
17:09
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Звезду российского футбола уличили в проблемах с интеллектом
16:29
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«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
15:45
1
Раскрыта полная правда об аренде Мостового из «Зенита» в «Локомотив»
15:31
3
«Зенит» – самая страдающая от судейских ошибок команда РПЛ, а в пользу «Спартака» ошибаются чаще всего
15:05
44
Определена команда РПЛ, в чью пользу чаще всего ошибаются судьи
14:33
7
Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
14:00
Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
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