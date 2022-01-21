«Краснодар» расторг контракт со Спайичем

Центральный защитник Урош Спайич официально покинул «Краснодар».

Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

Клуб поблагодарил 28-летнего серба за работу и пожелал удачи в дальнейшей карьере.

Летом 2018 года «Краснодар» купил игрока за 6 миллионов евро.

С тех пор Спайич провел 76 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

Прошлый сезон балканец провел в аренде в «Фейеноорде».

Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.

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