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    «Краснодар» расторг контракт со Спайичем

    Центральный защитник Урош Спайич официально покинул «Краснодар».

    Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

    Клуб поблагодарил 28-летнего серба за работу и пожелал удачи в дальнейшей карьере.

    • Летом 2018 года «Краснодар» купил игрока за 6 миллионов евро.
    • С тех пор Спайич провел 76 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
    • Прошлый сезон балканец провел в аренде в «Фейеноорде».
    • Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.

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    Источник: сайт «Краснодара»

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    21.01.2022 18:13
    Комментарии6
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      Рейтинг: +15745

      Garrincha58 3 часа назад

      странно хороший защитник

      0
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      Рейтинг: +1096

      Форвард 79 4 часа назад

      Я не понимаю, как так просто взять и отпустить? Он же денег стоит!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +93171

      zigbert 5 часов назад

      Защитник старательный но ошибок допускает много.

      1
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      Рейтинг: +816

      Cromathaar 6 часов назад

      Давно пора.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13275

      Skull_Boy 6 часов назад

      Зачем нам игрок сборной Сербии, если есть в заявке дуболом "Вася" с паспортом РФ, который и пас на 2 метра отдать не способен и косяпор из Бразилии

      1
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      Рейтинг: +56982

      portero 7 часов назад

      Освобождают места легионеров потихоньку...

      1
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