«Краснодар» расторг контракт со Спайичем

Центральный защитник Урош Спайич официально покинул «Краснодар».
Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.
Клуб поблагодарил 28-летнего серба за работу и пожелал удачи в дальнейшей карьере.
- Летом 2018 года «Краснодар» купил игрока за 6 миллионов евро.
- С тех пор Спайич провел 76 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
- Прошлый сезон балканец провел в аренде в «Фейеноорде».
- Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.
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Источник: сайт «Краснодара»