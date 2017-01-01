Спайич: «Судья подействовал на результат матча «Краснодар» – «Порту». Он был главной звездой на поле»

штрафной привез еще и воротчику помешал, в Питере такую же хрень творил.
Защитник «Краснодара» Урош Спайич подвел итоги первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Порту».
– Тренер назвал матч равным, согласны?
– Да, этот матч должен был закончиться ничьей. Соперник провeл хороший матч, но когда судья – главная звезда на поле, это плохо. Он должен был поставить пенальти в ворота «Порту», не знаю, что он смотрел. Потом он даeт штрафной в наши ворота. Надо посмотреть видео, но я считаю, что никакого контакта не было. Если и был, то совсем маленький. Судья подействовал на результат, это плохо. Мы делали всe, что могли, играли хорошо, показали, что можем играть с таким соперником.
– Почему вы подстраховываете Сафонова на штрафных и как он на это реагирует?
– Он просил, чтобы я помогал. Поздно было, я просто не успел, надо было пораньше идти.
– Вы были в стенке, почему она развалилась?
– Сейчас тяжело говорить, посмотрим видео. Были изменения, чуть не разобрали как надо, плюс усталость, проблемы с концентрацией в концовке матча.
– Какая команда сильнее – «Зенит» или «Порту»?
– Команды похожи, обе сильные. Сыгран первый тайм, есть второй, посмотрим, что будет там.
- «Порту» в гостях победил «Краснодар» со счетом 1:0.
- Единственный гол был забит на 89-й минуте.
- Ответный матч состоится 13 августа в Португалии.