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    Спайич: «Судья подействовал на результат матча «Краснодар» – «Порту». Он был главной звездой на поле»

    Защитник «Краснодара» Урош Спайич подвел итоги первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Порту».

    – Тренер назвал матч равным, согласны?

    – Да, этот матч должен был закончиться ничьей. Соперник провeл хороший матч, но когда судья – главная звезда на поле, это плохо. Он должен был поставить пенальти в ворота «Порту», не знаю, что он смотрел. Потом он даeт штрафной в наши ворота. Надо посмотреть видео, но я считаю, что никакого контакта не было. Если и был, то совсем маленький. Судья подействовал на результат, это плохо. Мы делали всe, что могли, играли хорошо, показали, что можем играть с таким соперником.

    – Почему вы подстраховываете Сафонова на штрафных и как он на это реагирует?

    – Он просил, чтобы я помогал. Поздно было, я просто не успел, надо было пораньше идти.

    – Вы были в стенке, почему она развалилась?

    – Сейчас тяжело говорить, посмотрим видео. Были изменения, чуть не разобрали как надо, плюс усталость, проблемы с концентрацией в концовке матча.

    – Какая команда сильнее – «Зенит» или «Порту»?

    – Команды похожи, обе сильные. Сыгран первый тайм, есть второй, посмотрим, что будет там.

    • «Порту» в гостях победил «Краснодар» со счетом 1:0.
    • Единственный гол был забит на 89-й минуте.
    • Ответный матч состоится 13 августа в Португалии.

    Источник: Rusfootball.info

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    Комментарии15
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      Рейтинг: +31510

      portero 9 минут назад

      штрафной привез еще и воротчику помешал, в Питере такую же хрень творил.

      0
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      Рейтинг: +1381

      Kollljan 11 минут назад

      Облажались. Такое мёртвое Порту надо было делать в одну калитку.

      0
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      Рейтинг: +3892

      la verdad 12 минут назад

      «Если контакт был то совсем маленький»:))) детский сад

      0
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      Рейтинг: +827

      Smekaev 17 минут назад

      *****, дебил - судья отлично отсудил, и если бы не его дебилизм на последних минутах, не было бы гола. Зачем с больной головы на здоровую перекладывать? Все все видели.

      2
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      Рейтинг: +47

      Урия Гип 1 24 минуты назад

      Опять судья виноват. Соболезную.

      2
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      Рейтинг: +5884

      FanatSerj 26 минут назад

      Не ну у нас конечно в РПЛ то дают за такое пеналь, то не дают, причем каждый случай объясняют почему судья был прав )))
      Рука была в естественном положении, не убрана за спину, но опущена вниз, попали в неё с метра, при этом мяч летел не в ворота. Конечно у нас когда "надо" помочь конечно такие пенальти ставят, а когда наоборот "сенсации не надо", то и в жизни никогда на точку не поставят за такое.
      Второе даже смысла обсуждать нету, сами себе привезли гол, причем Спаич дважды поучаствовал в причинах его появления.

      3
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      Рейтинг: +10187

      Garrincha58 39 минут назад

      прежде чем искать виновных скажи лучше что гол привёз сам а обвинять судью дело не благодарное, если сами не могёте то и не нойте

      3
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      Рейтинг: +1770

      Masteralex 44 минуты назад

      пересмотрел момент с рукой, 100% пеналь, руки надо за спиной дергать когда встречаешь соперника, чтобы рука при простреле не прервала опасную передачу, Спайич прав, надеюсь что этот тупой фриц получит самую низкую оценку и больше не попадёт на матчи ЛЕ

      1
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      Рейтинг: +10187

      Garrincha58 > Masteralex 35 минут назад

      судья мог и поставить на точку Карасёв поставил куда не очевидный пеналь,но у них есть отмазки мол не было игры рукой,a мяч попал в руку надо просто менять правила и тогда таких моментов не будетесли рука не прижата к телу пеналь если болтается значит пенальти вот и весь сказ

      0
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      Рейтинг: +550

      Дима Цэ 44 минуты назад

      нашли виноватого... Дома надо выигрывать! Жаль((
      Они попадают в ЛЕ, при проигрыше в сери с Порту?

      0
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      Рейтинг: +4316

      ilichkadr 1 час назад

      Играть надо было, не транжирить, свои моменты реализовывать, а не на судью смотреть. Краснодар изначально отдал инициативу Порту. В очередной раз сработала психология. Очевидно, что в моменте с голом Спайич своими действиями дезориентировал вратаря. Сафонов в начале дернулся, а потом остановился. Удар был не сильным, а мяч из разряда берущихся.

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