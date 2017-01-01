Спайич: «Судья подействовал на результат матча «Краснодар» – «Порту». Он был главной звездой на поле»

Защитник «Краснодара» Урош Спайич подвел итоги первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Порту».

– Тренер назвал матч равным, согласны?

– Да, этот матч должен был закончиться ничьей. Соперник провeл хороший матч, но когда судья – главная звезда на поле, это плохо. Он должен был поставить пенальти в ворота «Порту», не знаю, что он смотрел. Потом он даeт штрафной в наши ворота. Надо посмотреть видео, но я считаю, что никакого контакта не было. Если и был, то совсем маленький. Судья подействовал на результат, это плохо. Мы делали всe, что могли, играли хорошо, показали, что можем играть с таким соперником.

– Почему вы подстраховываете Сафонова на штрафных и как он на это реагирует?

– Он просил, чтобы я помогал. Поздно было, я просто не успел, надо было пораньше идти.

– Вы были в стенке, почему она развалилась?

– Сейчас тяжело говорить, посмотрим видео. Были изменения, чуть не разобрали как надо, плюс усталость, проблемы с концентрацией в концовке матча.

– Какая команда сильнее – «Зенит» или «Порту»?

– Команды похожи, обе сильные. Сыгран первый тайм, есть второй, посмотрим, что будет там.