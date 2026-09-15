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Китай. Суперлига
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Бейджин Гуоань
Урош Спайич
Статистика
€ 600 тыс
Урош Спайич - статистика
Бейджин Гуоань
13 февраля 1993 (33), Белград
#25 | Защитник
186 см | 76 кг
Сербия
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Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Бейджин Гуоань
3 : 1
15.09.2026
Пхохан Стилерс
Был в запасе
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Црвена Звезда
9
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 7 тур
Црвена Звезда
2 : 3
21.01.2025
ПСВ
1' - 90'
Лига чемпионов, 6 тур
Милан
2 : 1
11.12.2024
Црвена Звезда
1' - 90'
Лига чемпионов, 5 тур
Црвена Звезда
5 : 1
27.11.2024
Штутгарт
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 тур
Црвена Звезда
2 : 5
06.11.2024
Барселона
1' - 90'
64'
Лига чемпионов, 3 тур
Монако
5 : 1
22.10.2024
Црвена Звезда
1' - 90'
Лига чемпионов, 2 тур
Интер
4 : 0
01.10.2024
Црвена Звезда
1' - 90'
Лига чемпионов, 1 тур
Црвена Звезда
1 : 2
19.09.2024
Бенфика
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 раунд
Црвена Звезда
2 : 0
28.08.2024
Буде-Глимт
1' - 90'
59'
Лига чемпионов, 4 раунд
Буде-Глимт
2 : 1
20.08.2024
Црвена Звезда
1' - 90'
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