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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Монако - Црвена Звезда
Монако - Црвена Звезда: обзор матча 22 октября 2024
Монако
22.10.2024, вторник, 19:45
Лига чемпионов, 3 тур
5 : 1
Завершен
Црвена Звезда
20'
Т. Минамино
45+4'
Б. Эмболо
54'
У. Синго
70'
Т. Минамино
90+6'
М. Аклиуш
27'
Ш. Ндиайе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монако - Црвена Звезда
ГОЛ! 5:1!
М. Аклиуш
Пас отдал
Т. Минамино
90'
+6
Замена
Э. Матацо
️️️️
Д. Закария
86'
Замена
С. Магасса
️️️️
Л. Камара
77'
Замена
Д. Иленихена
️️️️
Б. Эмболо
77'
Замена
К. Дьятта
️️️️
К. Энрике
77'
74'
Замена
А. Катай
️️️️
А. Максимович
74'
Замена
К. Гуелор Канга
️️️️
Ш. Ндиайе
ГОЛ! 4:1!
Т. Минамино
Пас отдал
Б. Эмболо
70'
60'
Замена
Л. Илич
️️️️
Силас
60'
Замена
М. Родич
️️️️
Р. Крунич
ГОЛ! 3:1!
У. Синго
Пас отдал
Т. Керер
54'
Замена
А. Головин
️️️️
Э. Бен-Сегир
46'
ГОЛ! 2:1!
Б. Эмболо
45'
+4
45'
+2
Желтая карточка
А. Максимович
27'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ш. Ндиайе
Желтая карточка
Т. Керер
26'
ГОЛ! 1:0!
Т. Минамино
Пас отдал
У. Синго
20'
7'
Замена
Далсью
️️️️
Б. Дуарте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
6
Денис Закария
(К)
ОП
8
Ламин Камара
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Црвена Звезда
31
Марко Илич
ВР
25
Урош Спайич
(К)
ЦЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
7
Ен-Во Соль
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
33
Раде Крунич
ЦП
30
Андрия Максимович
ЦП
26
Силас
ПВ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
21
Тими Элшник
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Монако
16
Филипп Кен
ВР
21
Янн Льенар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
22
Люка Миша
ЛВ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
70
Саймон Буабре
АП
10
Александр Головин
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
9
Джордж Иленихена
ЦФ
Црвена Звезда
31
Вук Драшкич
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
7
Милсон
ЛВ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
8
Далсью
ЦП
21
Лука Илич
АП
4-1-1-3-1
99
Майецки
12
Энрике
2
Вандерсон
6
Керер
90
Синго
6
Закария
8
Камара
18
Минамино
29
Бен-Сегир
11
Аклиуш
7
Эмболо
3-2-2-3
31
Илич
7
Соль
34
Джига
25
Спайич
33
Крунич
30
Максимович
26
Силас
99
Олаинка
21
Элшник
27
Ндиайе
19
Дуарте
8
Камара
27
Магасса
27
Магасса
8
Камара
6
Закария
8
Матацо
8
Матацо
6
Закария
29
Бен-Сегир
10
Головин
10
Головин
29
Бен-Сегир
12
Энрике
15
Дьятта
15
Дьятта
12
Энрике
7
Эмболо
9
Иленихена
9
Иленихена
7
Эмболо
33
Крунич
23
Родич
23
Родич
33
Крунич
27
Ндиайе
8
Канга
8
Канга
27
Ндиайе
19
Дуарте
8
Далсью
8
Далсью
19
Дуарте
26
Силас
21
Илич
21
Илич
26
Силас
30
Максимович
10
Катай
10
Катай
30
Максимович
Остались в запасе
Монако
Црвена Звезда
16
Филипп Кен
ВР
21
Янн Льенар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
70
Саймон Буабре
АП
22
Люка Миша
ЛВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
31
Вук Драшкич
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
5
Стефан Лекович
ЦЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
7
Милсон
ЛВ
Главный тренер
Владан Милоевич
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
21
Янн Льенар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
70
Саймон Буабре
АП
22
Люка Миша
ЛВ
Остались в запасе
31
Вук Драшкич
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
5
Стефан Лекович
ЦЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
7
Милсон
ЛВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Владан Милоевич
Статистика матча Монако - Црвена Звезда
1
1
Всего ударов по воротам
27
5
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
5
Нарушения
16
8
Офсайды
2
0
Количество передач
557
235
Сейвы
1
3
Точность передач %
87
66
Удары мимо ворот
13
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
18
4
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
3.39
1.05
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
- : -
29.11.2026
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
0 : 3
29.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
0 : 3
29.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Луи II
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Монако
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