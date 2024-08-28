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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Црвена Звезда - Буде-Глимт
Црвена Звезда - Буде-Глимт: обзор матча 28 августа 2024
Црвена Звезда
28.08.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Буде-Глимт
26'
Б. Дуарте (П)
59'
У. Спайич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Црвена Звезда - Буде-Глимт
Желтая карточка
М. Иванич
90'
+4
Желтая карточка
Х. Луис Родригес
87'
Замена
Л. Илич
️️️️
М. Иванич
85'
85'
Замена
А. Хельмерсен
️️️️
И. Дыбвик Мяяття
85'
Замена
С. Аукленд
️️️️
Х. Эвьен
85'
Замена
Б. Матиас Мое
️️️️
О. Бьортуфт
74'
Замена
У. Салтнес
️️️️
С. Фет
Замена
Ш. Ндиайе
️️️️
Б. Дуарте
72'
Замена
Далсью
️️️️
П. Олаинка
72'
66'
Замена
Ф. Зинкернагель
️️️️
К. Хег
Замена
Х. Луис Родригес
️️️️
Милсон
62'
61'
Желтая карточка
Ф. Сьоволд
ГОЛ! 2:0!
У. Спайич
Пас отдал
Т. Элшник
59'
Желтая карточка
Т. Элшник
55'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Дуарте
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Црвена Звезда
31
Марко Илич
ВР
25
Урош Спайич
(К)
ЦЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
77
Огнен Мимович
ПЗ
7
Ен-Во Соль
ПЗ
7
Милсон
ЛВ
99
Петер Олаинка
ЛВ
16
Хван Ин Бом
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
21
Тими Элшник
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
(К)
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
9
Каспер Хег
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Црвена Звезда
77
Иван Гутеша
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
11
Хосе Луис Родригес
ЛП
10
Александар Катай
ЛВ
20
Йован Сливич
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
8
Далсью
ЦП
21
Лука Илич
АП
11
Егор Пруцев
АП
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
21
Андреас Хельмерсен
ЦФ
9
Оскар Капскармо
ЦФ
4-1-3-2
31
Илич
77
Мимович
25
Спайич
34
Джига
7
Соль
16
Ин Бом
99
Олаинка
4
Иванич
7
Милсон
19
Дуарте
21
Элшник
3-1-3-2-1
12
Хайкин
6
Гундерсен
4
Бьортуфт
15
Бьоркан
7
Берг
26
Эвьен
19
Фет
20
Сьоволд
25
Мяяття
10
Хеуге
9
Хег
7
Милсон
11
Родригес
11
Родригес
7
Милсон
99
Олаинка
8
Далсью
8
Далсью
99
Олаинка
4
Иванич
21
Илич
21
Илич
4
Иванич
19
Дуарте
27
Ндиайе
27
Ндиайе
19
Дуарте
4
Бьортуфт
18
Мое
18
Мое
4
Бьортуфт
19
Фет
14
Салтнес
14
Салтнес
19
Фет
9
Хег
11
Зинкернагель
11
Зинкернагель
9
Хег
26
Эвьен
8
Аукленд
8
Аукленд
26
Эвьен
25
Мяяття
21
Хельмерсен
21
Хельмерсен
25
Мяяття
Остались в запасе
Црвена Звезда
Буде-Глимт
77
Иван Гутеша
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
20
Йован Сливич
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
11
Егор Пруцев
АП
10
Александар Катай
ЛВ
Главный тренер
Владан Милоевич
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
94
Аугуст Миккельсен
АП
10
Сондре Серли
ПВ
9
Оскар Капскармо
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
77
Иван Гутеша
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
20
Йован Сливич
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
11
Егор Пруцев
АП
10
Александар Катай
ЛВ
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
94
Аугуст Миккельсен
АП
10
Сондре Серли
ПВ
9
Оскар Капскармо
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Црвена Звезда - Буде-Глимт
3
1
Всего ударов по воротам
18
5
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
8
3
Нарушения
13
12
Офсайды
4
0
Количество передач
346
489
Сейвы
1
6
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
- : -
29.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Олесунн
- : -
05.12.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
6 : 0
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Райко Митич
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