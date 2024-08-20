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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Буде-Глимт - Црвена Звезда
Буде-Глимт - Црвена Звезда: обзор матча 20 августа 2024
Буде-Глимт
20.08.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Црвена Звезда
52'
О. Бьортуфт
62'
И. Дыбвик Мяяття
75'
О. Мимович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Буде-Глимт - Црвена Звезда
85'
Замена
Далсью
️️️️
П. Олаинка
Замена
С. Аукленд
️️️️
К. Хег
85'
Желтая карточка
Ф. Бьоркан
77'
75'
ГОЛ! 2:1!
О. Мимович
Пас отдал
Х. Ин Бом
70'
Желтая карточка
М. Иванич
66'
Замена
Б. Дуарте
️️️️
Ш. Ндиайе
66'
Замена
Милсон
️️️️
Л. Илич
Замена
Ф. Зинкернагель
️️️️
И. Дыбвик Мяяття
66'
Замена
У. Салтнес
️️️️
С. Фет
65'
ГОЛ! 2:0!
И. Дыбвик Мяяття
Пас отдал
Х. Эвьен
62'
56'
Замена
О. Мимович
️️️️
М. Родич
ГОЛ! 1:0!
О. Бьортуфт
Пас отдал
С. Фет
52'
45'
+1
Желтая карточка
П. Олаинка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
7
Патрик Берг
(К)
ОП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
9
Каспер Хег
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Црвена Звезда
31
Марко Илич
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
25
Урош Спайич
(К)
ЦЗ
7
Ен-Во Соль
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
16
Хван Ин Бом
ЦП
21
Лука Илич
АП
4
Мирко Иванич
АП
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
21
Тими Элшник
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
14
Ульрик Салтнес
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
10
Сондре Серли
ПВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
21
Андреас Хельмерсен
ЦФ
9
Оскар Капскармо
ЦФ
Црвена Звезда
77
Иван Гутеша
ВР
44
Неманья Стойич
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
77
Огнен Мимович
ПЗ
7
Милсон
ЛВ
10
Александар Катай
ЛВ
91
Лазар Йованович
ЦП
20
Йован Сливич
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
8
Далсью
ЦП
19
Бруно Дуарте
ЦФ
3-1-3-2-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
6
Гундерсен
4
Бьортуфт
7
Берг
20
Сьоволд
26
Эвьен
19
Фет
10
Хеуге
25
Мяяття
9
Хег
4-1-3-2
31
Илич
7
Соль
34
Джига
25
Спайич
23
Родич
16
Ин Бом
21
Илич
4
Иванич
99
Олаинка
21
Элшник
27
Ндиайе
19
Фет
14
Салтнес
14
Салтнес
19
Фет
25
Мяяття
11
Зинкернагель
11
Зинкернагель
25
Мяяття
9
Хег
8
Аукленд
8
Аукленд
9
Хег
23
Родич
77
Мимович
77
Мимович
23
Родич
99
Олаинка
8
Далсью
8
Далсью
99
Олаинка
21
Илич
7
Милсон
7
Милсон
21
Илич
27
Ндиайе
19
Дуарте
19
Дуарте
27
Ндиайе
Остались в запасе
Буде-Глимт
Црвена Звезда
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
94
Аугуст Миккельсен
АП
10
Сондре Серли
ПВ
21
Андреас Хельмерсен
ЦФ
9
Оскар Капскармо
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
77
Иван Гутеша
ВР
44
Неманья Стойич
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
91
Лазар Йованович
ЦП
20
Йован Сливич
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
10
Александар Катай
ЛВ
Главный тренер
Владан Милоевич
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
94
Аугуст Миккельсен
АП
10
Сондре Серли
ПВ
21
Андреас Хельмерсен
ЦФ
9
Оскар Капскармо
ЦФ
Остались в запасе
77
Иван Гутеша
ВР
44
Неманья Стойич
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
91
Лазар Йованович
ЦП
20
Йован Сливич
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
10
Александар Катай
ЛВ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Владан Милоевич
Статистика матча Буде-Глимт - Црвена Звезда
1
2
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
2
Нарушения
10
12
Офсайды
2
1
Количество передач
714
373
Сейвы
1
2
Точность передач %
89
81
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Матчи команд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Олесунн
- : -
05.12.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
6 : 0
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
- : -
29.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Иван Кружляк
(Братислава)
Стадион:
Аспмюра
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