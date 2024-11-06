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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Црвена Звезда - Барселона
Црвена Звезда - Барселона: обзор матча 06 ноября 2024
Црвена Звезда
06.11.2024, среда, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
2 : 5
Завершен
Барселона
27'
Силас
84'
Милсон
13'
И. Мартинес
43'
Р. Левандовски
53'
Р. Левандовски
55'
Рафинья
76'
Ф. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Црвена Звезда - Барселона
ГОЛ! 2:5!
Милсон
Пас отдал
Е. Соль
84'
Замена
Е. Пруцев
️️️️
Силас
82'
Замена
А. Катай
️️️️
Ш. Ндиайе
82'
78'
Замена
П. Виктор
️️️️
Р. Левандовски
76'
ГОЛ! 1:5!
Ф. Лопес
Пас отдал
Ж. Кунде
Замена
Л. Илич
️️️️
А. Максимович
72'
Замена
Далсью
️️️️
К. Гуелор Канга
72'
67'
Замена
С. Домингес
️️️️
П. Кубарси
67'
Замена
Гави
️️️️
Ф. де Йонг
Желтая карточка
У. Спайич
64'
Желтая карточка
Ш. Ндиайе
61'
Замена
Милсон
️️️️
М. Родич
59'
58'
Замена
Ф. Лопес
️️️️
Рафинья
58'
Замена
Д. Ольмо
️️️️
Педри
55'
ГОЛ! 1:4!
Рафинья
Пас отдал
Ж. Кунде
53'
ГОЛ! 1:3!
Р. Левандовски
Пас отдал
Ж. Кунде
43'
ГОЛ! 1:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
Рафинья
ГОЛ! 1:1!
Силас
Пас отдал
Р. Крунич
27'
13'
ГОЛ! 0:1!
И. Мартинес
Пас отдал
Рафинья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Црвена Звезда
31
Марко Илич
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
25
Урош Спайич
(К)
ЦЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
7
Ен-Во Соль
ПЗ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
30
Андрия Максимович
АП
26
Силас
ПВ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
21
Тими Элшник
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
21
Френки де Йонг
(К)
ЦП
8
Педри
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Црвена Звезда
77
Иван Гутеша
ВР
31
Вук Драшкич
ВР
5
Стефан Лекович
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
7
Милсон
ЛВ
10
Александар Катай
ЛВ
8
Далсью
ЦП
21
Лука Илич
АП
11
Егор Пруцев
АП
Барселона
13
Войцех Щесны
ВР
13
Андер Астралага
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
6
Гави
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
20
Пабло Торре
АП
20
Дани Ольмо
АП
10
Пау Виктор
ЦФ
4-2-2-2
31
Илич
23
Родич
25
Спайич
34
Джига
7
Соль
8
Канга
33
Крунич
30
Максимович
26
Силас
21
Элшник
27
Ндиайе
4-1-2-2-1
1
Пенья
23
Кунде
5
Кубарси
26
Мартинес
18
Мартин
6
Касадо
21
де Йонг
8
Педри
11
Рафинья
10
Ямаль
9
Левандовски
8
Канга
8
Далсью
8
Далсью
8
Канга
30
Максимович
21
Илич
21
Илич
30
Максимович
26
Силас
11
Пруцев
11
Пруцев
26
Силас
23
Родич
7
Милсон
7
Милсон
23
Родич
27
Ндиайе
10
Катай
10
Катай
27
Ндиайе
5
Кубарси
36
Домингес
36
Домингес
5
Кубарси
21
де Йонг
6
Гави
6
Гави
21
де Йонг
11
Рафинья
7
Лопес
7
Лопес
11
Рафинья
8
Педри
20
Ольмо
20
Ольмо
8
Педри
9
Левандовски
10
Виктор
10
Виктор
9
Левандовски
Остались в запасе
Црвена Звезда
Барселона
77
Иван Гутеша
ВР
31
Вук Драшкич
ВР
5
Стефан Лекович
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
Главный тренер
Владан Милоевич
13
Войцех Щесны
ВР
13
Андер Астралага
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
77
Иван Гутеша
ВР
31
Вук Драшкич
ВР
5
Стефан Лекович
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
13
Андер Астралага
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
Главный тренер
Владан Милоевич
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Црвена Звезда - Барселона
2
Всего ударов по воротам
4
21
Удары в створ
2
9
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
1
7
Нарушения
4
12
Офсайды
9
0
Количество передач
279
669
Сейвы
4
0
Точность передач %
74
89
Удары мимо ворот
0
9
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
3
13
Удары из-за пределов штрафной
1
8
xG (ожидаемые голы)
0.31
3.55
Матчи команд
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
0 : 3
29.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
0 : 3
29.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
1 : 5
29.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
1 : 5
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Эспен Эскас
Стадион:
Райко Митич
Новости команд
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Црвена Звезда
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