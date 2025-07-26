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Главная
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Брага
Пау Виктор
€ 15 млн
Пау Виктор
Брага
26 ноября 2001 (24)
#10 | Нападающий
184 см
Испания
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Трансферы
Фото
«Брага» заплатила 12 миллионов за футболиста «Барселоны»
2025.07.26 13:11
«Барселона» намерена избавиться от семи игроков
2025.06.19 16:16
1
В «Барселоне» не рассчитывают на четырех футболистов
2025.06.14 14:50
1
В Испании приняли решение по регистрации двух игроков «Барселоны» в Ла Лиге
2025.04.03 16:00
«Барселона» может отдать в аренду Виктора ради продажи Роке
2025.02.28 13:25
Стало известно, когда будет вынесено окончательное решение по регистрации Ольмо
2025.02.23 19:18
Президент «Барселоны» Лапорта поблагодарил «Реал»
2025.01.14 19:50
Анчелотти отреагировал на ситуацию с Ольмо и Виктором
2025.01.10 09:30
«Атлетико» осудил решение по Ольмо и Виктору
2025.01.10 08:56
Флик отреагировал на регистрацию Ольмо и Виктора
2025.01.09 18:35
1
Видео
Реакция президента «Барселоны» Лапорты на регистрацию Ольмо и Виктора
2025.01.08 22:22
2
«Барселона» добилась регистрации Ольмо и Виктора
2025.01.08 21:09
2
«Бетис» хочет арендовать двух футболистов «Барселоны»
2025.01.08 16:48
«Барселоне» отказали в регистрации Ольмо и Виктора – они пропустят остаток сезона
2025.01.04 16:29
«Барселоне» не разрешат зарегистрировать Ольмо и Виктора
2025.01.03 19:45
Флик прокомментировал проблемы «Барселоны» с регистрацией Ольмо и Виктора
2025.01.03 16:16
1
Несколько клубов Ла Лиги готовы подать в суд из-за «Барселоны» и добиваться признания турнира недействительным
2025.01.02 21:57
9
Реакция Анчелотти на проблемы «Барселоны» с регистрацией Ольмо и Виктора
2025.01.02 18:27
Ольмо и Виктор пока остаются в «Барселоне»
2025.01.01 22:18
«Барселона» предоставит Ла Лиге гарантии, требуемые для регистрации Ольмо и Виктора
2025.01.01 20:40
1
Стали известны варианты «Барселоны» на случай отказа суда в регистрации Ольмо и Виктора
2024.12.27 21:27
2
Суд отказал «Барселоне» в регистрации Ольмо, клуб подаст новое заявление
2024.12.27 15:49
«Барселона» изменила планы на зимнее трансферное окно
2024.12.25 21:45
«Барселоне» не хватает 50 миллионов, чтобы перерегистрировать двух игроков зимой
2024.11.13 20:08
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