Президент «Барселоны» Лапорта поблагодарил «Реал»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта оценил действия «Реала» в ситуации с регистрацией Дани Ольмо и Пау Виктора.

Каталонцам разрешили внести игроков в заявку на вторую часть сезона благодаря вердикту Высшего совета по спорту.

Клуб добился этого на временной основе – оба футболиста смогут выходить на поле в течение 3 месяцев, пока будет рассматриваться апелляция.

«Реал» не стал выступать против регистрации Ольмо и Виктора, в отличие от других клубов Примеры.

«Я благодарен клубам, которые не возражали. Они ясно видели, что это неправильный путь. Наше соперничество на поле может быть максимальным, но за его пределами мы должны защищать интересы клубов», – сказал Лапорта.