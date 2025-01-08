«Барселона» добилась регистрации Ольмо и Виктора

«Барселона» получила разрешение внести в заявку на вторую часть сезона Дани Ольмо и Пау Виктора.
Каталонский клуб добился регистрации обоих игроков на временной основе. Окончательное решение будет вынесено в течение трех месяцев.
Заявить Ольмо и Виктора «Барсе» разрешил Высший совет по спорту.
- 3 месяца будет рассматриваться апелляция клуба – на этот период футболистам позволили выходить на поле.
- Ольмо и Виктор смогут принять участие в сегодняшнем матче против «Атлетика» в Суперкубке Испании.
- «Бомбардир» проведет его текстовую онлайн-трансляцию.