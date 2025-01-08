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    «Барселона» добилась регистрации Ольмо и Виктора

    «Барселона» получила разрешение внести в заявку на вторую часть сезона Дани Ольмо и Пау Виктора.

    Каталонский клуб добился регистрации обоих игроков на временной основе. Окончательное решение будет вынесено в течение трех месяцев.

    Заявить Ольмо и Виктора «Барсе» разрешил Высший совет по спорту.

    • 3 месяца будет рассматриваться апелляция клуба – на этот период футболистам позволили выходить на поле.
    • Ольмо и Виктор смогут принять участие в сегодняшнем матче против «Атлетика» в Суперкубке Испании.
    • «Бомбардир» проведет его текстовую онлайн-трансляцию.

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    Источник: AS

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    08.01.2025 21:09
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    Комментарии (1)
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    САНЁК17
    1736362549
    Легенда твой бог услышал тебя, видишь зарегистрировали игроков
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