«Барселона» добилась регистрации Ольмо и Виктора

«Барселона» получила разрешение внести в заявку на вторую часть сезона Дани Ольмо и Пау Виктора.

Каталонский клуб добился регистрации обоих игроков на временной основе. Окончательное решение будет вынесено в течение трех месяцев.

Заявить Ольмо и Виктора «Барсе» разрешил Высший совет по спорту.