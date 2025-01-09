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    Флик отреагировал на регистрацию Ольмо и Виктора

    Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о решении Высшего совета по спорту.

    • Каталонцам разрешили внести в заявку на вторую часть сезона Дани Ольмо и Пау Виктора.
    • Клуб добился регистрации обоих игроков на временной основе – они смогут выходить на поле в течение 3 месяцев, пока будет рассматриваться апелляция.
    • Эта ситуация может спровоцировать судебный процесс с участием других участников Примеры.

    «Я узнал об этом в автобусе и сразу же сообщил Пау и Дани, а также всей команде.

    Это очень хорошая новость для нас. Мы очень рады, игроки рады, и весь клуб рад этому решению», – заявил Флик.

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    Источник: bein Sports

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    09.01.2025 18:35
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    Комментарии (1)
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    zigbert
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    Еще бы, целая "гора с плеч".
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