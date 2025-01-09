Флик отреагировал на регистрацию Ольмо и Виктора

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о решении Высшего совета по спорту.

Каталонцам разрешили внести в заявку на вторую часть сезона Дани Ольмо и Пау Виктора.

Клуб добился регистрации обоих игроков на временной основе – они смогут выходить на поле в течение 3 месяцев, пока будет рассматриваться апелляция.

Эта ситуация может спровоцировать судебный процесс с участием других участников Примеры.

«Я узнал об этом в автобусе и сразу же сообщил Пау и Дани, а также всей команде.

Это очень хорошая новость для нас. Мы очень рады, игроки рады, и весь клуб рад этому решению», – заявил Флик.