Флик прокомментировал проблемы «Барселоны» с регистрацией Ольмо и Виктора

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о трудностях, с которыми столкнулся клуб из-за финансовых ограничений.

Каталонцы не могут зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона.

Ла Лига исключила обоих игроков из заявки с 1 января.

Эта ситуация может спровоцировать судебный процесс с участием других клубов.

«Я не хочу говорить об этом. Это не моя работа. Моя задача – готовить команду к следующему матчу.

Я разговаривал с президентом, я доверяю клубу. Каждый делает свою работу. Эта ситуация не радует, но мы профессионалы: они должны играть в футбол, а я должен их тренировать.

У нас есть уверенность. Я всегда настроен позитивно, нам нужно дождаться решения», – заявил Флик.