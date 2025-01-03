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    • Флик прокомментировал проблемы «Барселоны» с регистрацией Ольмо и Виктора

    Флик прокомментировал проблемы «Барселоны» с регистрацией Ольмо и Виктора

    Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о трудностях, с которыми столкнулся клуб из-за финансовых ограничений.

    • Каталонцы не могут зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона.
    • Ла Лига исключила обоих игроков из заявки с 1 января.
    • Эта ситуация может спровоцировать судебный процесс с участием других клубов.

    «Я не хочу говорить об этом. Это не моя работа. Моя задача – готовить команду к следующему матчу.

    Я разговаривал с президентом, я доверяю клубу. Каждый делает свою работу. Эта ситуация не радует, но мы профессионалы: они должны играть в футбол, а я должен их тренировать.

    У нас есть уверенность. Я всегда настроен позитивно, нам нужно дождаться решения», – заявил Флик.

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    Источник: AS

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    03.01.2025 16:16
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    Комментарии (1)
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    bulls27
    1735932585
    Перес и здесь запускает свои мафиозные дела .
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