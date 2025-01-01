Ольмо и Виктор пока остаются в «Барселоне»

«Барселона» повторно обратилась в Королевскую федерацию испанского футбола (RFEF) по поводу регистрации полузащитника Дани Ольмо и нападающего Пау Виктора на вторую часть сезона.
По данным Marca, игроки и главный тренер команды Ханс-Дитер Флик обеспокоены ситуацией, но верят, что руководство «Барселоны» сможет найти решение.
Ольмо и Виктор приступят к тренировкам с «Барселоной» вместе с остальными футболистами и продолжат работать с командой до решения вопроса их регистрации. Оба игрока не рассматривают возможность ухода из клуба.
- Запрет на регистрацию футболистов наложен на «Барселону» из-за финансовых проблем сине-гранатовых.
- С 1 января Ла Лига исключила двух игроков из заявки по истечении срока временной регистрации.
- «Барселона» обращалась в суд по этому вопросу, но он встал на сторону Ла Лиги.