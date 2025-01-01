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    Ольмо и Виктор пока остаются в «Барселоне»

    «Барселона» повторно обратилась в Королевскую федерацию испанского футбола (RFEF) по поводу регистрации полузащитника Дани Ольмо и нападающего Пау Виктора на вторую часть сезона.

    По данным Marca, игроки и главный тренер команды Ханс-Дитер Флик обеспокоены ситуацией, но верят, что руководство «Барселоны» сможет найти решение.

    Ольмо и Виктор приступят к тренировкам с «Барселоной» вместе с остальными футболистами и продолжат работать с командой до решения вопроса их регистрации. Оба игрока не рассматривают возможность ухода из клуба.

    • Запрет на регистрацию футболистов наложен на «Барселону» из-за финансовых проблем сине-гранатовых.
    • С 1 января Ла Лига исключила двух игроков из заявки по истечении срока временной регистрации.
    • «Барселона» обращалась в суд по этому вопросу, но он встал на сторону Ла Лиги.

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    Источник: Marca

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    01.01.2025 22:18
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