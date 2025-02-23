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  • Стало известно, когда будет вынесено окончательное решение по регистрации Ольмо

Стало известно, когда будет вынесено окончательное решение по регистрации Ольмо

Высший совет по спорту (CSD) до 7 апреля примет решение по апелляциям Ла Лиги в связи с разрешением для «Барселоны» временно зарегистрировать полузащитника Дани Ольмо и нападающего Пау Виктора.

CSD должен согласиться с доводами «Барселоны» или удовлетворить просьбу лиги об отмене регистрации из-за несвоевременного предоставления клубом необходимых документов.

Отмечается, что в «Барселоне» спокойно относятся к рассмотрению жалоб Ла Лиги и оптимистично настроены по поводу итогового решения.

Также сообщалось, что Ла Лига обратилась в CSD по поводу сделки «Барселоны» по продаже VIP-мест на «Камп Ноу», доходы от которой позволили клубу выйти на правило «1 к 1», а также временно зарегистрировать Ольмо и Виктора.

Лига считает сделку подозрительной, так как в результате «блауграна» получила 28 миллионов евро от компании Emirates New Era Visionary Group, которая является поставщиком телекоммуникационных услуг для каталонского клуба с ноября 2024 года.

  • 8 января CSD разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать Ольмо и Виктора на вторую часть сезона. Глава Ла Лиги Хавьер Тебас заявлял, что лига попытается добиться отмены этого решения.
  • Правило «1 к 1» позволяет клубу тратить 1 евро на состав за каждый «сэкономленный» 1 евро.

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Источник: As

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