Стало известно, когда будет вынесено окончательное решение по регистрации Ольмо

Высший совет по спорту (CSD) до 7 апреля примет решение по апелляциям Ла Лиги в связи с разрешением для «Барселоны» временно зарегистрировать полузащитника Дани Ольмо и нападающего Пау Виктора.

CSD должен согласиться с доводами «Барселоны» или удовлетворить просьбу лиги об отмене регистрации из-за несвоевременного предоставления клубом необходимых документов.

Отмечается, что в «Барселоне» спокойно относятся к рассмотрению жалоб Ла Лиги и оптимистично настроены по поводу итогового решения.

Также сообщалось, что Ла Лига обратилась в CSD по поводу сделки «Барселоны» по продаже VIP-мест на «Камп Ноу», доходы от которой позволили клубу выйти на правило «1 к 1», а также временно зарегистрировать Ольмо и Виктора.

Лига считает сделку подозрительной, так как в результате «блауграна» получила 28 миллионов евро от компании Emirates New Era Visionary Group, которая является поставщиком телекоммуникационных услуг для каталонского клуба с ноября 2024 года.