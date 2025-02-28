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«Барселона» может отдать в аренду Виктора ради продажи Роке

Сегодня, 13:25

«Бетис» хочет арендовать у «Барселоны» 23-летнего нападающего Пау Виктора с правом выкупа летом 2025 года.

Он должен будет заменить в севильском клубе Виктора Роке. Он взят у «блауграны» в аренду.

Ранее ФИФА одобрила продажу каталонцами 20-летнего Роке. Форвард должен будет перейти в «Палмейрас» за 25 миллионов евро. При этом «Барселона» оставит 20% прав на игрока.

Однако «Бетис» не обязан расторгать арендный договор с Роке, поэтому стороны ищут возможность договориться. Севильцы могут получить от «Барселоны» большую долю прав на 23-летнего полузащитника Абде Эззальзули. В таком случае «Барселона» может получить не 50% от стоимости будущей перепродажи этого игрока, а только 20%.

Переговоры еще не завершены, а трансферное окно в Бразилии закрывается сегодня, 28 февраля.

  • 20-летний Витор Роке провел в этом сезоне 33 игры за «Бетис», забил 7 голов, отдал 2 передачи.
  • 23-летний Пау Виктор сыграл в текущем сезоне в 21 встрече за «Барселону», забил 2 мяча, сделал 1 голевую передачу.
  • Эззальзули принял участие в 34 встречах за «Бетис» в сезоне-2024/25, отметился 5 голами и 4 ассистами.

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Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Бразилия. Серия А Бетис Барселона Палмейрас Абде Роке Витор Виктор Пау
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