«Барселона» может отдать в аренду Виктора ради продажи Роке

«Бетис» хочет арендовать у «Барселоны» 23-летнего нападающего Пау Виктора с правом выкупа летом 2025 года.

Он должен будет заменить в севильском клубе Виктора Роке. Он взят у «блауграны» в аренду.

Ранее ФИФА одобрила продажу каталонцами 20-летнего Роке. Форвард должен будет перейти в «Палмейрас» за 25 миллионов евро. При этом «Барселона» оставит 20% прав на игрока.

Однако «Бетис» не обязан расторгать арендный договор с Роке, поэтому стороны ищут возможность договориться. Севильцы могут получить от «Барселоны» большую долю прав на 23-летнего полузащитника Абде Эззальзули. В таком случае «Барселона» может получить не 50% от стоимости будущей перепродажи этого игрока, а только 20%.

Переговоры еще не завершены, а трансферное окно в Бразилии закрывается сегодня, 28 февраля.