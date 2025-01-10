Анчелотти отреагировал на ситуацию с Ольмо и Виктором

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отказался комментировать разрешение, полученное «Барселоной» на временную регистрацию полузащитника Дани Ольмо и нападающего Пау Виктора.
«У каждого свое мнение, я знаком с общественной реакцией по этому вопросу и придержу мнение при себе. Мне тяжело давать мнение на этот счет, не хочу говорить об этом», – сказал Анчелотти.
- Запрет на регистрацию футболистов был наложен на «Барселону» из-за финансовых проблем сине-гранатовых.
- С 1 января Ла Лига исключила Ольмо и нападающего Пау Виктора из заявки по истечении срока предыдущей регистрации. «Барселона» подавала жалобы в суд, но проигрывала их.
- Сообщается, что игроки «Барселоны» собирались бойкотировать вызов в национальную команду из-за возникшей ситуации.
- Высшего совет по спорту в Испании 8 января разрешил «блаугране» зарегистрировать футболистов на временной основе.