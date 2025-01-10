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    «Атлетико» осудил решение по Ольмо и Виктору

    «Атлетико» выразил позицию по поводу разрешения Высшего совета по спорту в Испании для «Барселоны» временно зарегистрировать полузащитника Дани Ольмо и нападающего Пау Виктора.

    «Атлетико» хочет выразить глубокую озабоченность ситуацией, сложившейся в испанском футболе после резолюции, принятой Высшим советом по спорту в среду. Мы считаем, что это решение ставит под угрозу существующую систему, подвергая сомнению правила игры.

    Закон о спорте включает в себя и защищает экономический контроль, действующий в Ла Лиге, и тем не менее с помощью этой резолюции он поставлен под угрозу.

    Экономический контроль Ла Лиги был основным инструментом, который позволил превратить наш футбол в финансово стабильный сектор, и этот процесс вызывает восхищение во всем мире.

    Наш клуб, как и все члены Ла Лиги до принятия этой резолюции, соблюдал правила экономического контроля, и мы будем продолжать их соблюдать.

    Это вмешательство властей создает очень опасный прецедент, поскольку открывает возможность обойти правила и повторить серьезные ошибки прошлого. «Атлетико» остается приверженцем строгого и ответственного управления. Без четких и равных для всех правил невозможна честная конкуренция», – сказано в заявлении.

    • Запрет на регистрацию футболистов был наложен на «Барселону» из-за финансовых проблем сине-гранатовых.
    • С 1 января Ла Лига исключила Ольмо и нападающего Пау Виктора из заявки по истечении срока предыдущей регистрации. «Барселона» подавала жалобы в суд, но проигрывала их до решения Высшего совета по спорту.
    • Сообщается, что игроки «Барселоны» собирались бойкотировать вызов в национальную команду из-за возникшей ситуации.
    • Теперь клуб на временной основе получила право задействовать обоих футболистов.

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    Источник: официальный сайт «Атлетико»

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