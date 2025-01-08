Реакция президента «Барселоны» Лапорты на регистрацию Ольмо и Виктора

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта эмоционально отреагировал на решение Высшего совета по спорту.

Каталонцам разрешили внести в заявку на вторую часть сезона Дани Ольмо и Пау Виктора.

Клуб добился регистрации обоих игроков на временной основе – они смогут выходить на поле в течение 3 месяцев, пока будет рассматриваться апелляция.

Когда Лапорта узнал о вердикте, он начал обниматься с коллегами, а также громко закричал.

Сейчас делегация «Барсы» находится в Саудовской Аравии, где пройдут матчи Суперкубка Испании.