Суд отказал «Барселоне» в регистрации Ольмо, клуб подаст новое заявление

Коммерческий суд Барселоны №10 отклонил обращение «Барселоны» о регистрации полузащитника Дани Ольмо и нападающего Пау Виктора в Ла Лиге на вторую часть сезона. Текущая регистрация игроков действует до конца декабря.

30 декабря «Барселона» обратится с новым заявлением в суд первой инстанции по этому вопросу. Крайний срок для регистрации футболистов на новый срок – 31 декабря.