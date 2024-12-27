Суд отказал «Барселоне» в регистрации Ольмо, клуб подаст новое заявление

Коммерческий суд Барселоны №10 отклонил обращение «Барселоны» о регистрации полузащитника Дани Ольмо и нападающего Пау Виктора в Ла Лиге на вторую часть сезона. Текущая регистрация игроков действует до конца декабря.
30 декабря «Барселона» обратится с новым заявлением в суд первой инстанции по этому вопросу. Крайний срок для регистрации футболистов на новый срок – 31 декабря.
- 26-летний Ольмо провел в этом сезоне 15 матчей за клуб, забил 6 голов, отдал 1 передачу.
- Сообщалось, что у него есть пункт в контракте, который позволит разорвать соглашение в случае, если «Барселона» его не зарегистрирует.
- 23-летний нападающий Виктор провел за каталонцев в этом сезоне 17 матчей, забил 2 гола, отдал 1 передачу.