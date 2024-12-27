Стали известны варианты «Барселоны» на случай отказа суда в регистрации Ольмо и Виктора

Если «Барселона» не сможет решить в суде вопрос о регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора в Ла Лиге на вторую часть сезона, то у клуба останется несколько вариантов для того, чтобы все-таки осуществить процедуру. Запрет на регистрацию возник из-за финансовых проблем сине-гранатовых.

По данным Mundo Deportivo, каталонцы могут попытаться продать ряд VIP-мест на «Камп Ноу». Также продолжаются переговоры с инвесторами о продаже части Barça Vision. Существует вариант, при котором один или несколько членов совета директоров могут обеспечить регистрацию игроков своими средствами, как это уже делалось ранее.

Но сначала клуб дождется решения суда первой инстанции, куда обратится 30 декабря. Крайний срок для регистрации – 31 декабря.