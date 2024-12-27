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    • Стали известны варианты «Барселоны» на случай отказа суда в регистрации Ольмо и Виктора

    Стали известны варианты «Барселоны» на случай отказа суда в регистрации Ольмо и Виктора

    Если «Барселона» не сможет решить в суде вопрос о регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора в Ла Лиге на вторую часть сезона, то у клуба останется несколько вариантов для того, чтобы все-таки осуществить процедуру. Запрет на регистрацию возник из-за финансовых проблем сине-гранатовых.

    По данным Mundo Deportivo, каталонцы могут попытаться продать ряд VIP-мест на «Камп Ноу». Также продолжаются переговоры с инвесторами о продаже части Barça Vision. Существует вариант, при котором один или несколько членов совета директоров могут обеспечить регистрацию игроков своими средствами, как это уже делалось ранее.

    Но сначала клуб дождется решения суда первой инстанции, куда обратится 30 декабря. Крайний срок для регистрации – 31 декабря.

    • «Барселона» считает правила регистрации недействительными, поскольку они регулируются комитетом делегатов Ла Лиги, который клуб считает некомпетентным.
    • Ранее стало известно, что Коммерческий суд Барселоны №10 отклонил обращение «блауграны», просившей снять запрет на регистрацию Ольмо и Виктора.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    27.12.2024 21:27
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    Комментарии (2)
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    DeStar
    1735337578
    «Барселона» считает правила регистрации недействительными это как подсудимый скажет "считаю решение суда не действительным"
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    zigbert
    1735391921
    Все как то у Барселоны получается не очень просто.
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