«Барселона» предоставит Ла Лиге гарантии, требуемые для регистрации Ольмо и Виктора

«Барселона» до конца недели предоставит гарантии, запрошенные Ла Лигой для регистрации полузащитника Дани Ольмо и нападающего Пау Виктора.

Каталонский клуб не намерен сдаваться в вопросе. Ранее «блауграна» уже предоставила в необходимый срок документы по сделке о продаже VIP-мест на «Камп Ноу».

Пока «Барселона» не смогла зарегистрировать двух указанных футболистов на вторую половину сезона. Ла Лига убрала их из списка заявленных на сезон игроков «блауграны».