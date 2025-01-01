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    • «Барселона» предоставит Ла Лиге гарантии, требуемые для регистрации Ольмо и Виктора

    «Барселона» предоставит Ла Лиге гарантии, требуемые для регистрации Ольмо и Виктора

    «Барселона» до конца недели предоставит гарантии, запрошенные Ла Лигой для регистрации полузащитника Дани Ольмо и нападающего Пау Виктора.

    Каталонский клуб не намерен сдаваться в вопросе. Ранее «блауграна» уже предоставила в необходимый срок документы по сделке о продаже VIP-мест на «Камп Ноу».

    Пока «Барселона» не смогла зарегистрировать двух указанных футболистов на вторую половину сезона. Ла Лига убрала их из списка заявленных на сезон игроков «блауграны».

    • Запрет на регистрацию футболистов возник из-за финансовых проблем сине-гранатовых.
    • «Барселона» считала правила регистрации недействительными, поскольку они регулируются комитетом делегатов Ла Лиги, который клуб считает некомпетентным.
    • Клуб обращался в суд по этому вопросу, но он встал на сторону Ла Лиги.

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    Источник: страница El Chiringuito TV в соцсети X

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    01.01.2025 20:40
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    Комментарии (1)
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    САНЁК17
    1735791820
    Хватить вешать лапшу на уши, хрен вам даст зарегистрировать , теперь за вами следят следаки чтобы вы не химичили
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