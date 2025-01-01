«Барселона» предоставит Ла Лиге гарантии, требуемые для регистрации Ольмо и Виктора

«Барселона» до конца недели предоставит гарантии, запрошенные Ла Лигой для регистрации полузащитника Дани Ольмо и нападающего Пау Виктора.
Каталонский клуб не намерен сдаваться в вопросе. Ранее «блауграна» уже предоставила в необходимый срок документы по сделке о продаже VIP-мест на «Камп Ноу».
Пока «Барселона» не смогла зарегистрировать двух указанных футболистов на вторую половину сезона. Ла Лига убрала их из списка заявленных на сезон игроков «блауграны».
- Запрет на регистрацию футболистов возник из-за финансовых проблем сине-гранатовых.
- «Барселона» считала правила регистрации недействительными, поскольку они регулируются комитетом делегатов Ла Лиги, который клуб считает некомпетентным.
- Клуб обращался в суд по этому вопросу, но он встал на сторону Ла Лиги.