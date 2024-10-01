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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Интер - Црвена Звезда
Интер - Црвена Звезда: обзор матча 01 октября 2024
Интер
01.10.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
4 : 0
Завершен
Црвена Звезда
11'
Х. Чалханоглу
59'
М. Арнаутович
71'
Л. Мартинес
81'
М. Тареми (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Црвена Звезда
89'
Замена
М. Родич
️️️️
В. Дркушич
89'
Замена
Далсью
️️️️
Р. Крунич
ГОЛ с пенальти! 4:0!
М. Тареми
81'
Замена
Я. Биссек
️️️️
А. Бастони
74'
ГОЛ! 3:0!
Л. Мартинес
Пас отдал
М. Тареми
71'
Замена
К. Асллани
️️️️
Х. Чалханоглу
70'
69'
Желтая карточка
Т. Элшник
69'
Замена
Б. Дуарте
️️️️
Силас
69'
Замена
Н. Радоньич
️️️️
А. Максимович
69'
Замена
Л. Илич
️️️️
Ш. Ндиайе
Замена
Л. Мартинес
️️️️
М. Арнаутович
64'
Замена
Ф. Ачерби
️️️️
С. де Врей
64'
Замена
Д. Фраттези
️️️️
Г. Мхитарян
64'
ГОЛ! 2:0!
М. Арнаутович
Пас отдал
М. Тареми
59'
Желтая карточка
С. де Врей
48'
Желтая карточка
Г. Мхитарян
15'
ГОЛ! 1:0!
Х. Чалханоглу
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
6
Стефан де Врей
(К)
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Петр Зелински
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Мехди Тареми
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Црвена Звезда
18
Омри Глазер
ВР
25
Урош Спайич
(К)
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
7
Ен-Во Соль
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
30
Андрия Максимович
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
26
Силас
ПВ
21
Тими Элшник
ЦФ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
28
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Црвена Звезда
31
Марко Илич
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
7
Милсон
ЛВ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
8
Далсью
ЦП
21
Лука Илич
АП
11
Егор Пруцев
АП
19
Бруно Дуарте
ЦФ
4-4-2
1
Зоммер
30
Аугусто
6
де Врей
95
Бастони
28
Павар
7
Зелински
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
24
Дюмфрис
7
Арнаутович
9
Тареми
4-2-2-2
18
Глазер
7
Соль
3
Дркушич
34
Джига
25
Спайич
30
Максимович
33
Крунич
26
Силас
99
Олаинка
27
Ндиайе
21
Элшник
6
де Врей
15
Ачерби
15
Ачерби
6
де Врей
95
Бастони
28
Биссек
28
Биссек
95
Бастони
20
Чалханоглу
8
Асллани
8
Асллани
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
16
Фраттези
16
Фраттези
22
Мхитарян
7
Арнаутович
10
Мартинес
10
Мартинес
7
Арнаутович
3
Дркушич
23
Родич
23
Родич
3
Дркушич
33
Крунич
8
Далсью
8
Далсью
33
Крунич
27
Ндиайе
21
Илич
21
Илич
27
Ндиайе
30
Максимович
28
Радоньич
28
Радоньич
30
Максимович
26
Силас
19
Дуарте
19
Дуарте
26
Силас
Остались в запасе
Интер
Црвена Звезда
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
31
Марко Илич
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
5
Стефан Лекович
ЦЗ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
11
Егор Пруцев
АП
10
Александар Катай
ЛВ
7
Милсон
ЛВ
Главный тренер
Владан Милоевич
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Остались в запасе
31
Марко Илич
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
5
Стефан Лекович
ЦЗ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
11
Егор Пруцев
АП
10
Александар Катай
ЛВ
7
Милсон
ЛВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Владан Милоевич
Статистика матча Интер - Црвена Звезда
2
1
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
11
8
Офсайды
5
0
Количество передач
539
500
Сейвы
3
3
Точность передач %
89
88
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
2.67
0.53
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 14 тур
Фрозиноне
- : -
05.12.2026
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
4 : 0
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
- : -
29.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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